ماذا ينتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟

ينتظر الدنماركي يس توروب مدرب الأهلي الجديد عدة مباريات صعبة في بداية مشواره مع القلعة الحمراء.

وأعلن النادي الاهلي يوم الأربعاء إتمام تعاقده مع المدرب الدنماركي يس توروب لتولي تدريب الفريق.

ويبدأ توروب مهمته مع الأهلي يوم الجمعة.

وذلك خلال فترة التوقف الدولي التي تنتهي يوم الأحد المقبل عقب لقاء مصر ضد غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

ما هي المباريات التي تنتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟

السبت 18 أكتوبر - إيجل نوار البوروندي.. ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 22 أكتوبر - الاتحاد السكندري.. الدوري المصري الجولة 11

السبت 25 أكتوبر - إيجل نوار البوروندي.. إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 29 أكتوبر - بتروجت.. الدوري المصري الجولة 12

الأحد 2 نوفمبر - المصري البورسعيدي.. الدوري المصري الجولة 13

الخميس 6 نوفمبر - سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

الأحد 9 نوفمبر - ؟؟؟؟.. نهائي السوبر المصري.. أو مباراة تحديد المركز الثالث

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

وأفاد الأهلي في بيان: "أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع الدنماركي يس توروب ليتولى ‏مسؤولية الفريق الأول لمدة عامين ونصف".

وأضاف البيان "قام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية".

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة.

وحسم المشاورات بخصوص هذا الملف، واختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة، وفقا للبيان. ‏

ولم يعلن الأهلي قيمة راتب المدرب الدنماركي، لكن صحيفة Tipsbladet الدنماركية أوضحت الصحيفة أنه سيتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنويا بعد خصم الضرائب.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق توروب مع الأهلي يقتضي أيضا بحصول المدرب الدنماركي على مكافآت يمكن أن تضاعف راتبه حال نحقيق الأهداف المتفق عليها.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

توروب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.