الأهلي يكشف موعد سفر الفريق إلى بوروندي لخوض مباراة إيجل نوار

أعلن النادي الأهلي عن الموعد المحتمل للسفر إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار.

ويستعد الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الأهلي إلى أن الفريق سيسافر إلى بوروندي على متن طائرة خاصة لخوض المباراة.

وحدد الجهاز الفني للأهلي أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر موعدا للسفر إلى بوروندي لخوض المباراة.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع الدنماركي يس توروب كمدير فني للفريق لمدة موسمين ونصف.

ويصطحب توروب 5 مساعدين برفقته في الأهلي على أن يصل إلى القاهرة غدا لبداية مسيرته مع الفريق.

وكان الأهلي قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي وخرج بعد الخسارة من ماميلودي صنداونز الجنوب الإفريقي.

