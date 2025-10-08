ميليتاو: فكرت في اعتزال كرة القدم بعد إصابتي الثانية

كشف إدير ميليتاو لاعب ريال مدريد عن تفكيره في اعتزال كرة القدم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي.

وأصيب ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي مرتين خلال موسمين متتاليين.

وقال ميليتاو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "بعد إصابتي الثانية بالرباط الصليبي، فكرت في اعتزال كرة القدم، المرور بكل ذلك ليس أمرا سهلا".

وتابع "بفضل عائلتي وإيماني أنا هنا اليوم، قوي وجاهز لأقدم كل ما لي، التعافي لم يكن جسديا فقط ولكن أيضا معركة نفسية وتحدي ضد فقدان الأمل والألم".

وأضاف "لقد كانت سنتين صعبتين بإصابتين معقدتين جدا، التعامل مع الإصابة الثانية مختلف لأنك تكون قد عرفت العملية بالفعل والأمر ليس سهلا ويجب أن تكون قريبا جدا من عائلتك ومن الله".

وأتم "الإصابات تبعدك عن روتينك وعن ما اعتدت القيام به وعن التدريب، فجأة تجد نفسك في المنزل وتعتمد على المساعدة على شخص يعينك، شكرا لله لأنني تعافيت من الإصابتين وعدت إلى أعلى مستوى وهذا ليس بالأمر السهل".

وعاد ميليتاو للمشاركة مع ريال مدريد من جديد في كأس العالم للأندية ويشارك بشكل طبيعي منذ بداية الموسم الحالي بشكل أساسي.