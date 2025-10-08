ديكو: لسنا مهووسين بالتعاقد مع مهاجم جديد.. ورحيل إنييجو لم يكن رياضيا

يرى ديكو مدرب برشلونة أن فريقه لا يجب أن يشعر بالهوس للتعاقد مع مهاجم صريح جديد.

وقال ديكو في حوار مع راديو كاتالونيا: "لا شيء يحدث خطير في برشلونة، أتذكر في الموسم الماضي كنا نملك 9 نقاط في نفس المرحلة، وكنا قد خسرنا ضد أوساسونا خارج الديار وخسرنا ضد موناكو، نحن تقريبا ف ينفس الوضع ولكن ربما الإحساس كان أفضل لأن كل شيء كان جديدا".

وأكمل "عندما تخسر بنتيجة 4-1 لا مجال للنقاش لأن النتيجة تبقى 4-1 بغض النظر عن أسلوب اللعب وأعتقد أننا قدمنا شوطا أول سيئا جدا على كل المستويات من حيث الأداء والانطباع العالم، لكن بعد ذلك تحسنا ووازنا المباراة في الشوط الثاني ومع ذلك فإن الخسارة بنتيجة 4 أهداف قاسية".

وتابع "إنييجو مارتينيز لم يرحل بسبب اللعب المالي النظيف وليس بسبب وعد من النادي ولم يكن مخططا رحيله، خروج فاتي مثلا كان مخططا رياضيا لكي يستعيد مستواه ولونجليه كان بسبب وضع عقدي ينفذ، كل الذين رحلوا كانوا لأسباب رياضية وساعدونا ماليا أيضا إلا إنييجو".

واستمر "نريد استمرار إريك جارسيا طالما يريد هو ذلك، نحن سعداء بوجوده وهو مثال للتغلب على الشدائد وقد وصل إلى هنا بعد انتقادات كبيرة وقلب كل شيء ونحن نريد تجديد عقده وسيكون التجديد في الوقت المناسب".

وأردف "أعتقد أن تير شتيجن سيستمر مع برشلونة لنهاية الموسم ولا داعي لفتح ذلك الموضوع عليه أن يتعافى أولا ثم يكون متاحا للمنافسة ولن نتحدث عن رحيله في شهر أكتوبر".

وكشف "لامين كان يعاني من إجهاز في العانة بعد عودته من المنتخب، حاولنا عودته للعب قبل مباراة باريس ليتمكن من المشاركة ضدهم لكن الأمور لم تمض كما يجب، كان علينا انتظار ردة فعل جسده وبعد المباراة وجدنا أن إصابته تطلب اهتماما خاصا وبالتنسيق مع الطاق الطبي والمدرب قررنا أنه لن يشارك ضد إشبيلية لأنه كان بحاجة إلى عملية تعاف أعمق وخطة عمل بدنية تمكنه من العودة بشكل سليم".

وشدد "لا يجب علينا الهوس بضم مهاجم صريح جديد وكرة القدم تغيرت وأصبح بإمكانك أن تلعب بدون مهاجم صريح، إن قلت لي هناك لاعب مثل هالاند في السوق بالطبع إن استطعنا التحرك من أجله سنفعل ذلك لأنه من الأفضل في عالم كرة القدم، ولكن حاليا لدينا ليفاندوفسكي وفيران توريس يمكنه تأدية نفس الدور، وفي النهاية الفوز لا يعتمد على المهاجم ومثلا باريس سان جيرمان توجوا بدوري أبطال أوروبا بدون مهاجم صريح ولكن بمهاجمين متحركين يتبادلون المراكز".

وأضاف "قررنا الإبقاء على إنييجو مارتينيز لموسم إضافي وبعد الجولة الأولى وصل إلى برشلونة وتحدث مع المدرب حول عرض النصر وكانت مفاجأة بالنسبة لنا، وعندما يريد لاعب الرحيل لأجل شيء مهم في نهاية مسيرته لا يمكننا قول لا ونعتقد أن لدينا لاعبين القائمة قادرين على تعويض رحيله".

وأتم "في العام الماضي استقبلنا أهدافا وهو إنييجو معنا أيضا وبالنسبة لي القضية ليست إنييجو، كان لاعبا مهما ولكن المنتقدون له في السابق هم أنفسهم الذين يقولون الآن إننا نحتاجه".

وخسر برشلونة مباراته الماضية ضد إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.