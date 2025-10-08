لاعب السعودية: سندون أسماءنا بين الكبار بالتأهل لكأس العالم

شدد صالح أبو الشامات لاعب المنتخب السعودي على جاهزية منتخب بلاده قبل انطلاق منافسات الملحق الآسيوي.

ويلعب منتخب السعودية ضد إندونيسيا ضمن انطلاق الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وقال أبو الشامات في تصريحات للصحفيين: "لا يوجد أكثر شغف وحماس من أن تكون ضمن قائمة المنتخب المتأهل للمونديال".

وأضاف "علينا احترام الخصم، هم يطمحون للتأهل ولكننا سنلعب على أرضنا وبدعم جمهورنا وبإذن الله الفرحة لنا، وسندون أسماءنا بين الكبار بالتأهل للمونديال".

وتتنافس منتخبات السعودية وإندونيسيا والعراق في المجموعة التي ترسل متصدرها مباشرةً إلى المونديال.

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.