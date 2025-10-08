التجربة الدنماركية.. الأهلي يعلن تعيين توروب كمدير فني للفريق

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 13:41

كتب : FilGoal

جيس ثورب

أعلن النادي الاهلي يوم الأربعاء إتمام تعاقده مع المدرب الدنماركي يس توروب لتولي تدريب الفريق.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

أخبار متعلقة:
تقرير دنماركي: يس توروب وقع على عقود تدريب الأهلي 3 سنوات اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق رضا شحاتة: الشحات كان أكبر مشكلة لي في مباراة الأهلي والكهرباء مجلس إدارة الأهلي يعتمد أوراق المرشحين في انتخابات النادي

وأفاد الأهلي في بيان: "أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع الدنماركي يس توروب ليتولى ‏مسؤولية الفريق الأول لمدة عامين ونصف".

وأضاف البيان "قام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية".

May be an image of 1 person, playing football and playing soccer

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة.

وحسم المشاورات بخصوص هذا الملف، واختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة، وفقا للبيان. ‏

May be an image of ‎1 person, playing football and ‎text that says '‎الدنماركي الدنمار كي ياس سلو «وروب مديرًا فنيَّا للأهلي لمدة عامين ونصف أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع الدنماركي ياس سوروب « ليتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين .ونصف.. وقام أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الأامور الإدارية ..والمالية.. جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود ،الخطيب، رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية) مدير الكرة وسم المشاورات بخصوص هذا ،الملف واختيار المدرب الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة MISRT FABMISR ఓ سا_ن_اسب_فوعه eEuraland Litston RIMULA Haier CocaCola @GLC PROMETEON ALMARASEM rOUR کال‎'‎‎

ولم يعلن الأهلي قيمة راتب المدرب الدنماركي، لكن صحيفة Tipsbladet الدنماركية أوضحت الصحيفة أنه سيتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنويا بعد خصم الضرائب.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق توروب مع الأهلي يقتضي أيضا بحصول المدرب الدنماركي على مكافآت يمكن أن تضاعف راتبه حال نحقيق الأهداف المتفق عليها.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل ثورب للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

توروب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.

ياس سوروب الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
الأهلي يعلن موعد وصول مدربه الجديد ومساعديه الـ5 تقرير دنماركي: يس توروب وقع على عقود تدريب الأهلي 3 سنوات هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: تحديد موعد جلسة استماع الزمالك للرد على شكوى زيزو اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق طارق بدلا من أحمد سليمان.. الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي رئيس الإمارات يوفد سفير الدولة بمصر لزيارة حسن شحاتة والاطمئنان على صحته الإعلان عن عقوبات الجولة العاشرة للدوري.. إيقاف ثنائي المصري
أخر الأخبار
ميليتاو: فكرت في اعتزال كرة القدم بعد إصابتي الثانية 7 دقيقة | الدوري الإسباني
الأهلي يعلن موعد وصول مدربه الجديد ومساعديه الـ5 37 دقيقة | الدوري المصري
ديكو: لسنا مهووسين بالتعاقد مع مهاجم جديد.. ورحيل إنييجو لم يكن رياضيا 50 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعب السعودية: سندون أسماءنا بين الكبار بالتأهل لكأس العالم 56 دقيقة | آسيا
التجربة الدنماركية.. الأهلي يعلن تعيين توروب كمدير فني للفريق ساعة | الدوري المصري
رودريجو: وجود أنشيلوتي يصيب المنافسين بالرهبة ساعة | أمريكا
استبعاد هاوسن من معسكر إسبانيا.. وانضمام لابورت بدلا منه ساعة | الكرة الأوروبية
جراديشار: الأطباء في مصر تعاملوا مع إصابتي بشكل مميز.. وعانيت في بداية حياتي بالقاهرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514886/التجربة-الدنماركية-الأهلي-يعلن-تعيين-سوروب-كمدير-فني-للفريق