رودريجو: وجود أنشيلوتي يصيب المنافسين بالرهبة

أعرب رودريجو لاعب ريال مدريد عن سعادته البالغة بالعودة إلى صفوف منتخب البرازيل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مواجهتي كوريا الجنوبية واليابان الوديتين.

وقال رودريجو في تصريحات للصحفيين: "الابتعاد عن منتخب البرازيل مر كأنه دهر. كانت فترة صعبة واجهت خلالها الكثير من الأشياء، لكنها مع ذلك منحتني فرصة للتأمل والتفكير في عدة أمور بهدوء".

وأضاف "مر وقت طويل، ولكنني عدت الآن، وآمل أن أساعد الفريق بقدر ما أستطيع".

وتابع "عندما تكون في أرض الملعب وتتابع المباريات من المدرجات وتجد أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية، يمنحك هذا ثقة كبيرة ويصيب المنافسين بالرهبة".

وواصل "يقول الناس سنواجه البرازيل والمدرب أنشيلوتي. الناس يحترمونه أكثر. هذا يعطينا مصداقية أكبر".

وأتم "بالطبع، سأتحدث عنه دائما، لأنه شخص ساعدني كثيرا على التطور. الكلمات تعجز عن وصف شعوري بوجود مدرب مثله".

وستلعب البرازيل مع كوريا الجنوبية في العاصمة سيول يوم الجمعة، قبل أن تسافر لمواجهة اليابان في طوكيو بعد 4 أيام أخرى.