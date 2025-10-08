رودريجو: وجود أنشيلوتي يصيب المنافسين بالرهبة

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 13:21

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد

أعرب رودريجو لاعب ريال مدريد عن سعادته البالغة بالعودة إلى صفوف منتخب البرازيل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مواجهتي كوريا الجنوبية واليابان الوديتين.

وقال رودريجو في تصريحات للصحفيين: "الابتعاد عن منتخب البرازيل مر كأنه دهر. كانت فترة صعبة واجهت خلالها الكثير من الأشياء، لكنها مع ذلك منحتني فرصة للتأمل والتفكير في عدة أمور بهدوء".

أخبار متعلقة:
رودريجو: كنت على وشك الانضمام لـ برشلونة.. وسأرحل من ريال مدريد في هذه الحالة رودريجو: شائعات الرحيل من ريال مدريد؟ أنا معتاد على ذلك ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل

وأضاف "مر وقت طويل، ولكنني عدت الآن، وآمل أن أساعد الفريق بقدر ما أستطيع".

وتابع "عندما تكون في أرض الملعب وتتابع المباريات من المدرجات وتجد أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية، يمنحك هذا ثقة كبيرة ويصيب المنافسين بالرهبة".

وواصل "يقول الناس سنواجه البرازيل والمدرب أنشيلوتي. الناس يحترمونه أكثر. هذا يعطينا مصداقية أكبر".

وأتم "بالطبع، سأتحدث عنه دائما، لأنه شخص ساعدني كثيرا على التطور. الكلمات تعجز عن وصف شعوري بوجود مدرب مثله".

وستلعب البرازيل مع كوريا الجنوبية في العاصمة سيول يوم الجمعة، قبل أن تسافر لمواجهة اليابان في طوكيو بعد 4 أيام أخرى.

منتخب البرازيل رودريجو أنشيلوتي
نرشح لكم
وكيله: سولي يمكنه اللعب لمنتخبي الأرجنتين أو إيطاليا.. ولا نعلم ما سيحدث بعد بوسكيتس.. ألبا يعلن اعتزال كرة القدم بعد طرده أمام الأرجنتين.. كايسيدو يغيب عن أولى مباريات الإكوادور في كأس العالم مصارعة – كيشو يستعد لتمثيل منتخب أمريكا استبعاد فالفيردي من معسكر أوروجواي فيلادلفيا يتوج بدرع المشجعين ضمن منافسات الدوري الأمريكي "هاتريك أسيستات".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية أمام نيو إينجلاند في الدوري الأمريكي قائمة الأرجنتين - انضمام ثلاثي جديد.. وتواجد ميسي في وديتي أكتوبر
أخر الأخبار
وزير الرياضة يوضح موقف أرض نادي الزمالك 7 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يعلن إجراء تغييرات في الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب 7 ساعة | الكرة المصرية
وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي 8 ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي 8 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط 8 ساعة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف 8 ساعة | آسيا
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة 8 ساعة | منتخب مصر
مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي 8 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514885/رودريجو-وجود-أنشيلوتي-يصيب-المنافسين-بالرهبة