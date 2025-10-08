استبعاد هاوسن من معسكر إسبانيا.. وانضمام لابورت بدلا منه

غادر دين هاوسن مدافع ريال مدريد معسكر منتخب إسبانيا بسبب الإصابة، وفقا لما ذكره موقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأوضح البيان أن هاوسن وصل إلى معسكر المنتخب الإسباني مساء الاثنين وهو يعاني من أعراض إرهاق عضلي.

ولم يتدرب اللاعب يوم الثلاثاء، وأُبلغ ناديه أن حالته ليست إيجابية.

لذلك، خضع لفحص طبي أكد إصابته العضلية.

وتقرر انضمام أيمريك لابورت مدافع أتليتك بلباو بدلا منه.

ويلتقي منتخب إسبانيا أمام جورجيا وبلغاريا يومي 11، و14 أكتوبر في الجولتين السابعة والثامنة بالتصفيات.

وأعلن لويس دي لافوينتي قائمة منتخب إسبانيا، لخوض مواجهات شهر أكتوبر بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويغيب عن القائمة نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو بسبب الإصابة.

وفضل المدير الفني لإسبانيا ضم خيسوس رودريجيز وخورخي دي فروتوس للمرة الثانية بعدما تواجدا لأول مرة ضد بلغاريا وتركيا الشهر الماضي.

كما يغيب ألفارو موراتا، وجافي، وفيرمين لوبيز، وداني كاربخال، بالإضافة إلى فابيان رويز.

لاحقا تم استبعاد رودري ولامين يامال بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون - ديفيد رايا - أليكس ريميرو

الدفاع: جريمالدو - مارك كوكوريا - باو كوبارسي - داني فيفيان - روبن لو نورمان - ماركوس يورينتي - بيدرو بورو - دان هاوسن

الوسط: داني أولمو - ميكيل ميرينو - مارتن زوبيميندي - أليكس جارسيا - بيدري - أليكس باينا - بابلو باريوس

الهجم: ميكيل أويارزبال - فيران توريس - يريمي بينو - سامو أوموروديون - خورخي دي فروتوس - خيسوس رودريجيز