استبعاد هاوسن من معسكر إسبانيا.. وانضمام لابورت بدلا منه

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

دين هاوسن - ريال مدريد

غادر دين هاوسن مدافع ريال مدريد معسكر منتخب إسبانيا بسبب الإصابة، وفقا لما ذكره موقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأوضح البيان أن هاوسن وصل إلى معسكر المنتخب الإسباني مساء الاثنين وهو يعاني من أعراض إرهاق عضلي.

ولم يتدرب اللاعب يوم الثلاثاء، وأُبلغ ناديه أن حالته ليست إيجابية.

أخبار متعلقة:
جاتوزو: ما يحدث للأبرياء والأطفال في غزة يؤلمني رومانو: كونسيساو وقع على عقود تدريب اتحاد جدة حتى 2027 بعد بوسكيتس.. ألبا يعلن اعتزال كرة القدم كومان: انسوني.. قلة الاهتمام مفيدة لي

لذلك، خضع لفحص طبي أكد إصابته العضلية.

Huijsen, baja con la Selección; le sustituye Laporte

وتقرر انضمام أيمريك لابورت مدافع أتليتك بلباو بدلا منه.

ويلتقي منتخب إسبانيا أمام جورجيا وبلغاريا يومي 11، و14 أكتوبر في الجولتين السابعة والثامنة بالتصفيات.

وأعلن لويس دي لافوينتي قائمة منتخب إسبانيا، لخوض مواجهات شهر أكتوبر بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويغيب عن القائمة نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو بسبب الإصابة.

وفضل المدير الفني لإسبانيا ضم خيسوس رودريجيز وخورخي دي فروتوس للمرة الثانية بعدما تواجدا لأول مرة ضد بلغاريا وتركيا الشهر الماضي.

كما يغيب ألفارو موراتا، وجافي، وفيرمين لوبيز، وداني كاربخال، بالإضافة إلى فابيان رويز.

لاحقا تم استبعاد رودري ولامين يامال بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون - ديفيد رايا - أليكس ريميرو

الدفاع: جريمالدو - مارك كوكوريا - باو كوبارسي - داني فيفيان - روبن لو نورمان - ماركوس يورينتي - بيدرو بورو - دان هاوسن

الوسط: داني أولمو - ميكيل ميرينو - مارتن زوبيميندي - أليكس جارسيا - بيدري - أليكس باينا - بابلو باريوس

الهجم: ميكيل أويارزبال - فيران توريس - يريمي بينو - سامو أوموروديون - خورخي دي فروتوس - خيسوس رودريجيز

دين هاوسن ريال مدريد إسبانيا
نرشح لكم
رونالدو: لم يتبق لي الكثير من السنوات للعب.. وأحاول الاستمتاع باللحظة دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في نابولي خلال سبتمبر تقرير أرجنتيني: ليساندرو مارتينيز قد يعود في نهاية أكتوبر شكوك حول مشاركة هاري كين ضد ويلز جراديشار: الأطباء في مصر تعاملوا مع إصابتي بشكل مميز.. وعانيت في بداية حياتي بالقاهرة دراكسلر: لم يعد كثير من الناس يعرفونني في قطر جاتوزو: ما يحدث للأبرياء والأطفال في غزة يؤلمني بعد بوسكيتس.. ألبا يعلن اعتزال كرة القدم
أخر الأخبار
إمام وداري ورضا وفؤاد.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق 25 دقيقة | الدوري المصري
خطأ كارثي.. ليبيا تفقد أمل التأهل لكأس العالم.. والكاميرون تضغط على كاب فيردي 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر تصفيات كأس العالم - جيبوتي (0)-(2) مصر.. جوووول محمد صلاح 55 دقيقة | منتخب مصر
الأهلي يعلن تفاصيل إصابة حسين الشحات ساعة | الدوري المصري
"جئت لصناعة المجد".. اتحاد جدة يعلن تعاقده مع كونسيساو ساعة | سعودي في الجول
تشكيل مصر - حمدي فتحي في الدفاع.. وخماسي هجومي أمام جيبوتي ساعة | منتخب مصر
رونالدو: لم يتبق لي الكثير من السنوات للعب.. وأحاول الاستمتاع باللحظة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في نابولي خلال سبتمبر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514884/استبعاد-هاوسن-من-معسكر-إسبانيا-وانضمام-لابورت-بدلا-منه