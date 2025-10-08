جراديشار: الأطباء في مصر تعاملوا مع إصابتي بشكل مميز.. وعانيت في بداية حياتي بالقاهرة

كشف نيتس جراديشار لاعب الأهلي عن جاهزيته الكاملة للمشاركة مع منتخب سلوفينا في فترة التوقف الدولي الحالية.

نيتس جراديشار النادي : الأهلي سلوفينيا

ويتواجد جراديشار في قائمة سلوفينيا لمواجهتي كوسوفو وسويسرا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال جراديشار عبر المركز الإعلامي لمنتخب سلوفينيا: "سعيد جدا بالتواجد في المنتخب من جديد، أنا في حالة جيدة وأتمنى الاستمرار على ذلك وأن نفوز بتلك المباراتين المهمتين".

وواصل "عانيت من مشكلة في الظهر لكن الأطباء في مصر تعاملوا معها بشكل ممتاز، ولم أشارك في المباريات لكنني تدربت بشكل فردي لذلك أنا جاهز بنسبة 100%".

وعن الحياة في مصر قال: "الأمر كان صعبا في البداية، لأن الثقافة هناك مختلفة وطريقة الحياة مختلفة لكن بعد 8 أشهر اعتدت على ذلك، الناس هناك يعيشون من أجل كرة القدم ويدعمونها بشغف كبير والأجواء في المباريات مميزة جدا، عندما سجلت أول هدف لي اكتسبت ثقة كبيرة والآن أصبح كل شيء أسهل".

وتابع "عانيت من بعض المشكلات في الطعام ومياه الشرب، يجب أن تكون حذرا هناك وتشرب من الزجاجات حتى عند تنظيف أسنانك، الآن اعتدت على الأمر وأشعر أنني بحالة جيدة".

وأضاف "اللاعبون أظهروا بالفعل أننا قادرون على المنافسة مع الأفضل، إذا قدمنا كل ما لدينا والتزمنا بتعليمات المدرب فلن نخشى أحدا، أؤمن أننا سندخل الملعب بالعقلية الصحيحة وسنقاتل من أجل الفوز".

ويتواجد جراديشار في منتخب سلوفينيا الأول للمرة الثانية خلال مسيرته.