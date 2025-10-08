دراكسلر: لم يعد كثير من الناس يعرفونني في قطر

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 12:19

كتب : FilGoal

جوليان دراكسلر - ألمانيا

يرى جوليان دراكسلر لاعب الأهلي القطري أنه أصبح ينعم بحياة هادئة بعيدا عن الأضواء منذ انتقاله للدوري القطري.

ويلعب دراكسلر في الأهلي القطري منذ صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال دراكسلر عبر صيحفة "بيلد" الألمانية: "أستطيع أن أعيش حياة طبيعية تماما هنا في قطر. منذ أن بدأت في شالكه وأنا في السابعة عشرة من عمري، أصبحتُ على الفور تحت الأضواء دون توقف"

أخبار متعلقة:
27 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين استعدادا لكأس العالم في قطر أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم.. ويسهل إجراءات علاجه في قطر كيروش: متحمسون لمواجهة قطر رغم الظروف غير العادلة بمشاركة أكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع قطر ويتقاسم معه الصدارة

وأضاف " فجأة لم أعد أستطيع السير في الشارع دون أن يُلاحظني أحد. كان الناس يقتربون مني باستمرار، وكان يتم تصويري مرارا وتكرارا دون استئذان".

وتابع "بعد كأس العالم 2014، وخاصة في باريس، اعتدت أن أضع القبعة منخفضة على وجهي وأتجنب النظر في عيون الناس حتى لا أثير الانتباه".

وأتم "لم يعد كثير من الناس يعرفونني هنا في قطر. والذين يعرفونني نادرا ما يقاطعونني أثناء تناول الطعام مع العائلة أو أثناء التسوق".

وبدا دراسلر مسيرته مع شالكه في 2011، وانتقل إلى فولفسبورج في 2015.

داركسلر انتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2017 قادما من فولفسبورج.

وفاز داركسلر بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات وكأس فرنسا 3 مرات و3 بطولات لكأس الرابطة و4 بطولات لكأس السوبر الفرنسي.

ومع الأهلي القطري لعب دراكسلر 45 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع 16 آخرين.

جوليان دراكسلر الدوري القطري باريس سان جيرمان
نرشح لكم
رونالدو: لم يتبق لي الكثير من السنوات للعب.. وأحاول الاستمتاع باللحظة دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في نابولي خلال سبتمبر تقرير أرجنتيني: ليساندرو مارتينيز قد يعود في نهاية أكتوبر شكوك حول مشاركة هاري كين ضد ويلز استبعاد هاوسن من معسكر إسبانيا.. وانضمام لابورت بدلا منه جراديشار: الأطباء في مصر تعاملوا مع إصابتي بشكل مميز.. وعانيت في بداية حياتي بالقاهرة جاتوزو: ما يحدث للأبرياء والأطفال في غزة يؤلمني بعد بوسكيتس.. ألبا يعلن اعتزال كرة القدم
أخر الأخبار
رونالدو: لم يتبق لي الكثير من السنوات للعب.. وأحاول الاستمتاع باللحظة 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في نابولي خلال سبتمبر 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيفرتون يمدد عقد تاركوفسكي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع برشلونة ونجم نابولي.. أبرز من دربهم يس توروب خلال مسيرته 37 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير أرجنتيني: ليساندرو مارتينيز قد يعود في نهاية أكتوبر 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
شكوك حول مشاركة هاري كين ضد ويلز ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإفريقي - يوريشيتش يحدد موعد الإعداد لنهضة بركان ساعة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514882/دراكسلر-لم-يعد-كثير-من-الناس-يعرفونني-في-قطر