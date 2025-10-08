دراكسلر: لم يعد كثير من الناس يعرفونني في قطر

يرى جوليان دراكسلر لاعب الأهلي القطري أنه أصبح ينعم بحياة هادئة بعيدا عن الأضواء منذ انتقاله للدوري القطري.

ويلعب دراكسلر في الأهلي القطري منذ صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال دراكسلر عبر صيحفة "بيلد" الألمانية: "أستطيع أن أعيش حياة طبيعية تماما هنا في قطر. منذ أن بدأت في شالكه وأنا في السابعة عشرة من عمري، أصبحتُ على الفور تحت الأضواء دون توقف"

وأضاف " فجأة لم أعد أستطيع السير في الشارع دون أن يُلاحظني أحد. كان الناس يقتربون مني باستمرار، وكان يتم تصويري مرارا وتكرارا دون استئذان".

وتابع "بعد كأس العالم 2014، وخاصة في باريس، اعتدت أن أضع القبعة منخفضة على وجهي وأتجنب النظر في عيون الناس حتى لا أثير الانتباه".

وأتم "لم يعد كثير من الناس يعرفونني هنا في قطر. والذين يعرفونني نادرا ما يقاطعونني أثناء تناول الطعام مع العائلة أو أثناء التسوق".

وبدا دراسلر مسيرته مع شالكه في 2011، وانتقل إلى فولفسبورج في 2015.

داركسلر انتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2017 قادما من فولفسبورج.

وفاز داركسلر بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات وكأس فرنسا 3 مرات و3 بطولات لكأس الرابطة و4 بطولات لكأس السوبر الفرنسي.

ومع الأهلي القطري لعب دراكسلر 45 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع 16 آخرين.