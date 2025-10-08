تشكيل مصر المتوقع - خالد صبحي في الدفاع.. ومفاضلة بين فيصل ومصطفى محمد ضد جيبوتي

يفاضل حسام حسن مدرب منتخب مصر بين مصطفى محمد وأسامة فيصل لاختيار أحدهما من أجل المشاركة في التشكيل الأساسي ضد جيبوتي.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي مساء اليوم في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يستمر خالد صبحي في التشكيل الأساسي بجانب رامي ربيعة.

ويقدم لكم FilGoal.com التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في المباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – محمد حمدي.

الوسط:

مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد أو أسامة فيصل – محمود حسن "تريزيجيه".

ويحتاج منتخب مصر للحصول على نقطتين فقط من مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو لضمان التأهل لكأس العالم 2026 دون النظر لنتائج باقي المنافسين.