جاتوزو: ما يحدث للأبرياء والأطفال في غزة يؤلمني

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 11:53

كتب : FilGoal

جاتوزو مدرب فالنسيا

عبر جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا عن حزنه الشديد على ما يحدث غزة بعد عامين من الهجوم الإسرائيلي، وذلك قبل مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026، إحداهما ضد إسرائيل.

سيلعب الطليان ضد إستونيا يوم السبت، قبل مواجهة إسرائيل الثلاثاء المقبل.

وقال جاتوزو في تصريحات للصحفيين: "نعلم أن علينا خوض مباراة إسرائيل وإلا سنعتبر خاسرين 3-0، أكرر أنه من المحزن للغاية رؤية ما يحدث للأبرياء والأطفال، من المؤلم أن أرى كل ذلك".

وأضاف "لن تكون الأجواء سهلة، إذ سيكون هناك 10000 شخص خارج الملعب ونحو 6000 شخص داخله".

وتابع "نريد التأهل لكأس العالم، وكنتُ أُفضل خوض المباراة أمام جمهور متحمس كما فعلنا في بيرجامو خلال انتصارنا على إستونيا 5-0 قبل شهر".

كل الأنظار ستتجه نحو المواجهة الإيطالية ضد إسرائيل في أوديني الثلاثاء المقبل، بعد الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للفلسطينيين التي شهدتها إيطاليا الأسبوع الماضي.

وتوجه المتظاهرون يوم الجمعة في إضراب دعما للفلسطينيين إلى مركز التدريب الوطني الإيطالي في فلورنسا للمطالبة بإلغاء المباراة.

من المتوقع أن تحدث المزيد من الاحتجاجات في أوديني قبل المباراة الأسبوع المقبل.

شهدت مبيعات تذاكر مباراة الثلاثاء ركودا، حيث من المتوقع وجود مساحات شاغرة كبيرة في ملعب بلوينرجي، الذي سيكون مركزا لعملية أمنية واسعة النطاق.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة التاسعة، متساويةً مع إسرائيل بتسع نقاط، ومتأخرةً بست نقاط عن النرويج المتصدرة، مع مباراة مؤجلة.

ويتأهل المتصدر فقط في المجموعة مباشرةً إلى نهائيات كأس العالم، بينما يمنح صاحب المركز الثاني مكانا في الملحق.

