تقرير دنماركي: جيس ثورب وقع على عقود تدريب الأهلي 3 سنوات

كشف تقرير دنماركي عن إتمام النادي الاهلي اتفاقه مع المدرب الدنماركي جيس ثورب لتولي تدريب الفريق.

ويسعى الأهلي لإتمام تعاقده مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتا.

وبحسب صحيفة Tipsbladet الدنماركية، فإن جيس ثورب وقع على عقود تدريب الأهلي لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المدرب الدنماركي سيتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنويا بعد خصم الضرائب.

وأشارت التقارير إلى أن اتفاق جيس ثورب مع الأهلي يقتضي أيضا بحصول المدرب الدنماركي على مكافآت يمكن أن تضاعف راتبه حال نحقيق الأهداف المتفق عليها.

ثورب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل ثورب للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

ثورب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل ثورب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

ثورب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد ثورب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض ثورب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.