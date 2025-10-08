بعد تداولها في السوق السوداء.. حجب بعض تذاكر لقاء السعودية ضد إندونيسيا

حجبت منصة ويبوك نحو 6 آلاف تذكرة لمباراة المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي، بعد تداولها في السوق السوداء، قبل ساعات من اللقاء الذي يأتي ضمن ملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء في بيان المنصة التي تُعدّ الجهة الرسمية المعتمدة لبيع تذاكر المباراة "أعلنت منصة ويبوك، الجهة الرسمية المعتمدة لبيع تذاكر مباراة السعودية ضد إندونيسيا، عن رصدها وحجبها لما يقارب 6 آلاف تذكرة مشبوهة تم تداولها في السوق السوداء".

وأكدت المنصة عبر البيان أنّ منظومتها التقنية المطورة تعتمد على نظام إلكتروني متكامل يضمن حماية التذاكر من النسخ أو التداول غير المشروع، ما يسهم في حفظ حقوق الجماهير وضمان صحة عمليات الشراء.

وأضاف البيان "تدعو منصة ويبوك الجماهير الرياضية إلى عدم شراء التذاكر من أي منصات غير رسمية، وتشدد على أهمية استخدام خاصية الإهداء أو إعادة البيع المتاحة عبر المنصة الرسمية، لضمان انتقال التذاكر بشكل آمن وموثوق".

وشددت على إخلاء مسؤوليتها بالكامل عن أي تذاكر تباع أو تعرض عبر القنوات غير المعتمدة، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المواقع والحسابات التي تروِّج للتذاكر بطرق مخالفة.

وتستضيف السعودية مباريات المجموعة الثانية من الملحق على ملعب الإنماء في جدة.

وتتنافس منتخبات السعودية وإندونيسيا والعراق في المجموعة التي ترسل متصدرها مباشرةً إلى المونديال.

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.