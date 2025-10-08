يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 11:11

كتب : حسام نور الدين

الأهلي ضد جامعة سيدني - كرة يد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مطار القاهرة في طريقها للمغرب استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 46 المقرر إقامتها بالدار البيضاء.

وتستضيف الدار البيضاء بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد خلال الفترة من 11 الى 20 أكتوبر الجاري.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏لحية‏‏

أخبار متعلقة:
بعد اعتذاره عن عدم المشاركة.. خبر في الجول - إعارة ثنائي يد الزمالك للمنتدى المغربي كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من:

إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا".

كما تضم معاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وعبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويسعى رجال يد الأهلي للمنافسة بقوة من أجل التتويج باللقب القاري.

وكان الأهلي قد نجح في حصد لقبي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية في مايو الماضي.

الأهلي كرة يد بطولة إفريقيا لكرة اليد
نرشح لكم
بعد اعتذاره عن عدم المشاركة.. خبر في الجول - إعارة ثنائي يد الزمالك للمنتدى المغربي خبر في الجول - الزمالك يخطر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بعدم مشاركته في دوري الأبطال خبر في الجول - تم اتخاذ القرار.. الزمالك لن يشارك في بطولة إفريقيا لكرة اليد خبر في الجول - الزمالك يقرر عدم المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك بشأن مدرب فريق اليد قبل بطولة إفريقيا كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية كرة يد - برشلونة (31)-(30) فيزبريم.. نهائي كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج
أخر الأخبار
مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية 21 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مدافعه.. وشكوك حول لحاقه بالكلاسيكو 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عادل مصطفى سيستمر في الجهاز الفني الجديد.. وموقف النحاس 35 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا ينتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟ 50 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف موعد سفر الفريق إلى بوروندي لخوض مباراة إيجل نوار ساعة | الكرة المصرية
ميليتاو: فكرت في اعتزال كرة القدم بعد إصابتي الثانية ساعة | الدوري الإسباني
الأهلي يعلن موعد وصول مدربه الجديد ومساعديه الـ5 ساعة | الدوري المصري
ديكو: لسنا مهووسين بالتعاقد مع مهاجم جديد.. ورحيل إنييجو لم يكن رياضيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514877/يد-بعثة-الأهلي-إلى-المغرب-للمشاركة-في-بطولة-إفريقيا