الرياضية: الكويت تطلب استضافة السوبر السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم يتجه إلى مخاطبة نظيره السعودي من أجل استضافة بطولة كأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن المفاوضات الرسمية بين الاتحادين يُنتظر أن تأخذ منحى الجدية خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة كويتية باستضافة البطولة السعودية الموسم المقبل، التي يشارك فيه بطلا ووصيفا بطولة الدوري السعودي وكأس الملك.

وكان أهلي جدة قد توج بالنسخة الأخيرة بفوزه على النصر بضربات الترجيح في البطولة، التي استضافتها هونج كونج، وتعد ثالث دولةٍ تستضيف منافسات كأس السوبر السعودي في الخارج، بعد إنجلترا، والإمارات.

واحتضنت الرياض أربع نسخٍ من البطولة، ولندن ثلاثًا، بينما جرت واحدةٌ في كلٍّ من مكة المكرمة، وجدة، وأبوظبي، وأبها.

وكانت لندن نظَّمت السوبر 2015 و2016 و2018، وأبوظبي 2023.

وانطلقت البطولة عام 2013 بنظام الفريقين بطلا الدوري وكأس الملك، ثم توسّعت عام 2021 إلى أربعة فرقٍ، هي: بطل ووصيف الدوري، وبطل ووصيف الكأس، مع إضافة الثالث والرابع في الدوري عند التكرار.

ويتصدر الهلال أكثر الفرق تحقيقًا للسوبر بخمس مراتٍ، يليه النصر وأهلي جدة بمرتين، والاتحاد والفتح والشباب بمرةٍ واحدةٍ لكلِّ منها.

يشار إلى أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أعلن السبت، عن توقيعه عقد اتفاق مع رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين، يقضي باستضافة الكويت نهائي كأس السوبر الفرنسي، يناير المقبل.