"المايسترو".. أهلي بنغازي يتعاقد مع يحيى جبران

أتم نادي أهلي بنغازي الليبي إجراءات التعاقد مع المغربي يحيى جبران في صفقة انتقال حر.

وأعلن أهلي بنغازي التعاقد بشكل رسمي مع جبران وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "مـايستـرو يـُمتع الناظـرين بسلاسـة تمريراتـه و دقّتها. الأسـد الأطلسـي، يـحيـى جـبـران ينضم إلـى عـريـن الـجزارة".

وانتهى تعاقد يحيى جبران مع الكويت الكويت لينضم إلى أهلي بنغازي في صفقة انتقال حر.

وانضم جبران لنادي أهلي بغازي بعدما ارتبط بداية الموسم بالانتقال للوداد الذي صنع معه شهرته.

كما كان جبران مرشحا للانتقال لصفوف الزمالك بعد رحيله عن الوداد الموسم قبل الماضي لكنه انتقل لنادي الكويت.

وتوج جبران مع نادي الكويت بلقب الدوري الكويتي موسم 2024-2025.

ويتولى طارق مصطفى مهمة المدير الفني، فيما يعمل طارق يحيى كمدير رياضي للنادي الليبي.