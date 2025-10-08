اتحاد الكرة يكشف حقيقة رد ملابس منتخب الشباب المستخدمة لتسليمها للناشئين

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة رد ملابس منتخب مصر للشباب المستخدمة في كأس العالم تحت 20 عاما.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى الاتحاد طلب من منتخب الشباب رد الملابس من أجل إعطائها لمنتخب الناشئين ليشارك بها في كأس العالم تحت 17 عاما بسبب عدم الحصول على دفعة ملابس جديدة من الشركة الراعية.

ونفى اتحاد الكرة تسلمه الملابس المستخدمة في البطولة.

وأشار الاتحاد إلى أن منتخب الشباب كان قد حصل على ملابس تكفي حتى نهاية البطولة إذا وصل إلى أدوار متقدمة، والملابس التي ردت إلى المخازن هي التي لم يتم استخدامها وفقا للقواع المالية والإدارية المتبعة.

وخرج منتخب مصر من الدور الأول لكأس العالم للشباب بعد الحصول على المركز الثالث في المجموعة.

وخسرت مصر مباراتين في البطولة ضد نيوزيلندا واليابان، بينما حققت الفوز على تشيلي في الجولة الأخيرة.

وخرج منتخب مصر من البطولة على الرغم من التساوي مع تشيلي عدد النقاط وفارق الأهداف، بينما تأهل المنتخب الأمريكي الجنوبي بسبب اللعب النظيف والحصول على بطاقات أقل خلال مباريات المجموعة.