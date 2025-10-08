مواعيد مباريات الأربعاء 8 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة – لقاء كأس العالم لـ مصر.. وملحق آسيا

ثلاث نقاط تفصل مصر عن التأهل الرابع تاريخيا لكأس العالم، فيما تنتظر منتخبات آسيا، تصفيات نارية.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والموافق 8 أكتوبر 2025 حول العالم، والقنوات الناقلة.

لمتابعة مواعيد كل مباريات اليوم من هنا

تصفيات إفريقيا لكأس العالم

البداية من قارة إفريقيا، حيث عددا من المباريات القوية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المباراة الأهم بالنسبة لنا على الإطلاق، هي تلك التي سيلتقي فيها منتخب مصر ضد جيبوتي في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب العربي الزاولي في المغرب. المباراة مذاعة عبر قناة أون سبورت 1 وبتعليق بلال علام ومؤمن حسن على الصوتيتين الأولى والثانية، وعبر قناة MBC Masr بتعليق فهد العتيبي.

الكاميرون في الرابعة عصرا تحل ضيفا على موريشيوس عبر أبليكيشن شاهد وبتعليق فهد الدريبي، وفي نفس التوقيت تلعب ليبيا مباراة مصيرية مع كاب فيردي تبث عبر قناة ليبيا الرياضية، وعبر تطبيق شاهد بتعليق عائد العصيمي.

غانا تحل ضيفا على إفريقيا الوسطى في السابعة مساء، وتبث المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق رياض الحمروني، وفي نفس التوقيت تلعب جزر القمر مع مدغشقر عبر تطبيق شاهد بتعليق أنيس ساحباني.

في نفس مجموعة مصر، يلعب سيراليون مع بوركينا فاسو في السابعة مساء كذلك، وتذاع المباراة عبر تطبيق شاهد وبتعليق عبد العزيز الزيد.

تصفيات آسيا لكأس العالم

وبعيدا عن إفريقيا، تقام اليوم مباريات الجولة الأولى لملحق تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم.

تلعب عمان مع قطر في السادسة مساء، وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 وبتعليق علي سعيد الكعبي، فيما تلعب إندونيسيا مع السعودية في الثامنة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2 وبتعليق عبد الله الغامدي.

كأس العالم تحت 20

وعالميا، تلعب كولومبيا مع جنوب إفريقيا في العاشرة والنصف مساء ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي، وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 وبتعليق مصطفى العلوان، فيما تلعب الأرجنتين مع نيجيريا في نفس التوقيت عبر قناة بي إن سبورتس 5 وبتعليق نوفل باشي.

لمتابعة مواعيد كل مباريات اليوم من هنا