هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد

شدد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على صعوبة الوضع المالي داخل النادي الأبيض خلال الفرة الحالية.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية تسببت في تأخر حصول الفرق الرياضية بالنادي على مستحقاتها.

وقال هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر قناة النهار: "نادي الزمالك في وضع لا يحسد عليه بعد سحب أرض أكتوبر من النادي، وكل الجهات التي تواصلنا معها طمأنونا على صحة موقفنا من حيث المستندات، لكن للأسف الشديد عامل الزمن قاتل جدا بالنسبة لنادي الزمالك خاصة في ظل عدم تحديد وقت محدد للرد"

وأضاف "لدينا التزامات عديدة وعلى رأسها كرة القدم ومطالبين بسداد التزامات داخلية وخارجية وكذلك باقي الألعاب. الأمر أصبح لا يتعلق بمشكلة إدارية نحن وصلنا لمرحلة الجمود والزمالك أصبح قريبا من منحنى الخطر".

وأجاب "إمكانية رحيل مجلس الإدارة؟ كل شيء وارد في هذه الظروف خاصة عندما لا تمتلك الأدوات للعمل. كان هناك خطة للالتزام بالمستحقات المالية ولكن المصدر الأهم للتسديدة تم انتزاعه".

وأتم "المجلس حاول المساعدة وتقديم الدعم المالي ولكن هناك حدود، وإذا كان هناك من يستطيع إدارة هذا الكيان الكبير ويجد الحلول فأهلا وسهلا به".

يذكر أن نادي الزمالك دعا أعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الثلاثاء 21 أكتوبر بمقر النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بموجب القانون رقم 171 لعام 2025.

يكون الاجتماع صحيحا بحضور 4000 "أربعة آلاف عضو" على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

تبدأ عملية التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع الخاص بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

يكون التصويت حضوريا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.