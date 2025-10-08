مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: تحديد موعد جلسة استماع الزمالك للرد على شكوى زيزو

حددت لجنة شكاوى اللاعبين في اتحاد الكرة موعدا لجلسة استماع الزمالك للرد على شكوى أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com فإنه من المقرر عقدة الجلسة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري.

وتقدم زيزو بشكوى ضد الزمالك للحفاظ على حقوقه ومستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك، حسبما علم FilGoal.com

وجاءت شكوى زيزو ضد الزمالك عن طريق ممثله القانوني طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة المقدرة بـ82 مليون جنيه.

كما طالب في شكواه بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقا للائحة الفريق.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارها مطلع يونيو الجاري بعدم اختصاصها في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد زيزو.

وكان الزمالك تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد زيزو في الأول من مايو الماضي.

وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح بعد امتناع اللاعب عن حضور التدريبات منذ الثامن من أبريل، وهو ما ترتب عليه إلحاق الضرر المباشر على الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي يوم 6 يونيو بعد نهاية الموسم بيوم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم إجراءات قيد اللاعب في منطقة القاهرة واتحاد الكرة المصري، عقب الاستعلام الرسمي من منطقة الجيزة والتأكد من انتهاء تعاقده مع الزمالك، قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى قائمة الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين.

بطولات زيزو مع الزمالك

الدوري المصري الممتاز: بطولتان (2020–21 و2021–22).

كأس مصر: 3 مرات (2018–19 و2020–21 و2024-2025).

كأس السوبر المصري: 2019–20.

الكونفيدرالية الإفريقية: مرتان (2018–19 و2023–24).

كأس السوبر الإفريقي: مرتان (2020 و2024).