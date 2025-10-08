مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: تحديد موعد جلسة استماع الزمالك للرد على شكوى زيزو

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 00:37

كتب : محمد جمال

زيزو - الأهلي

حددت لجنة شكاوى اللاعبين في اتحاد الكرة موعدا لجلسة استماع الزمالك للرد على شكوى أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com فإنه من المقرر عقدة الجلسة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري.

وتقدم زيزو بشكوى ضد الزمالك للحفاظ على حقوقه ومستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك، حسبما علم FilGoal.com

أخبار متعلقة:
زيزو ومرعي مجددا.. الأهلي يضاعف تقدمه أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف مكرر قائمة الأهلي - عودة زيزو وأفشة وتواجد الشحات في مواجهة كهرباء الإسماعيلية طارق بدلا من أحمد سليمان.. الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي

وجاءت شكوى زيزو ضد الزمالك عن طريق ممثله القانوني طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة المقدرة بـ82 مليون جنيه.

كما طالب في شكواه بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقا للائحة الفريق.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارها مطلع يونيو الجاري بعدم اختصاصها في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد زيزو.

وكان الزمالك تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد زيزو في الأول من مايو الماضي.

وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح بعد امتناع اللاعب عن حضور التدريبات منذ الثامن من أبريل، وهو ما ترتب عليه إلحاق الضرر المباشر على الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي يوم 6 يونيو بعد نهاية الموسم بيوم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم إجراءات قيد اللاعب في منطقة القاهرة واتحاد الكرة المصري، عقب الاستعلام الرسمي من منطقة الجيزة والتأكد من انتهاء تعاقده مع الزمالك، قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى قائمة الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين.

بطولات زيزو مع الزمالك

الدوري المصري الممتاز: بطولتان (2020–21 و2021–22).

كأس مصر: 3 مرات (2018–19 و2020–21 و2024-2025).

كأس السوبر المصري: 2019–20.

الكونفيدرالية الإفريقية: مرتان (2018–19 و2023–24).

كأس السوبر الإفريقي: مرتان (2020 و2024).

زيزو اتحاد الكرة شكوى زيزو الزمالك
نرشح لكم
هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق طارق بدلا من أحمد سليمان.. الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي رئيس الإمارات يوفد سفير الدولة بمصر لزيارة حسن شحاتة والاطمئنان على صحته الإعلان عن عقوبات الجولة العاشرة للدوري.. إيقاف ثنائي المصري رضا شحاتة: الشحات كان أكبر مشكلة لي في مباراة الأهلي والكهرباء الزمالك يكشف حقيقة إقالة جون إدوارد.. ويتوعد مروجي الشائعات الزمالك يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي
أخر الأخبار
هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد ساعة | الكرة المصرية
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: تحديد موعد جلسة استماع الزمالك للرد على شكوى زيزو ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في الجولة الثانية من دوري المرتبط 2 ساعة | كرة سلة
رومانو: كونسيساو وقع على عقود تدريب اتحاد جدة حتى 2027 2 ساعة | سعودي في الجول
كيشو: ليست لدي أي مشكلة مع بلدي مصر.. ولست مستعدا لانتظار وعود المسؤولين مجددا 2 ساعة | رياضات أخرى
كومان: انسوني.. قلة الاهتمام مفيدة لي 2 ساعة | سعودي في الجول
بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يخوض المران الأخير قبل مواجهة جيبوتي 3 ساعة | منتخب مصر
مصارعة - رئيس الاتحاد: كيشو كانت لديه مطالب مشروعة.. ونتمنى استمراره باسم مصر 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514871/مصدر-باتحاد-الكرة-لـ-في-الجول-تحديد-موعد-جلسة-استماع-الزمالك-للرد-على-شكوى-زيزو