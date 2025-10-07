كرة سلة - انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في الجولة الثانية من دوري المرتبط

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

أحمد إسماعيل - فريق الزمالك كرة سلة

واصلت فرق الأهلي والزمالك والاتحاد انتصاراتها في الجولة الثانية من دوري المرتبط.

وأقيمت اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية من الدورة المجمعة الأولى بدوري المرتبط لكرة السلة رجال للموسم الجديد 2025-2026، والتي شهدت نتائج قوية على صعيد كافة المباريات.

وجاءت نتائج الرجال على النحو التالي:

الأهلي 88-59 طلائع الجيش

الأولمبي 55-75 سموحة

الشمس 55-109 الاتحاد

بتروجت 94-77 هليوبوليس

ألعاب دمنهور 53-94 الزمالك

الطيران 63-68 المصرية للاتصالات

القناة 79-82 سبورتنج

الزهور 55-71 الجزيرة

يذكر أن المجموعة الأولى تضم فرق الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، والأولمبي، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الاتحاد السكندري، هليوبوليس، الشمس، وبتروجت.

وفي المجموعة الثالثة يقع كل من الزمالك، المصرية للاتصالات، ألعاب دمنهور، والطيران، فيما تضم المجموعة الرابعة أندية سبورتنج، الجزيرة، القناة، والزهور.

وتقام مباريات الدورة المجمعة الأولى أيام 6 و7 و8 أكتوبر، بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه.

وتلعب مباريات دور الـ16 يوم 21 أكتوبر لمباريات الذهاب و24 أكتوبر لمباريات العودة، على أن يقام الدور ربع النهائي يومي 18 و31 من نفس الشهر.

كرة سلة الزمالك الاتحاد الأهلي
