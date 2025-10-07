رومانو: كونسيساو وقع على عقود تدريب اتحاد جدة حتى 2027

أتم اتحاد جدة السعودي اتفاقه مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لتولي تدريب الفريق.

ويبحث اتحاد جده عن مدرب جديد لخلافة الفرنسي رولان بلان.

وبحسب فابريزو رومانو، فإن سيرجيو كونسيساو وقع على عقود تدريب اتحاد جدة حتى يونيو 2027.

وأوضح رومانو أن الجهاز الفني المنضم لكنسيساو يضم كل من: جواو كوستا، سيرامانا ديمبيلي، فابيو مورا، ديامانتينو فيغيريدو، فيدران رونجي، ومحلل الأداء إدواردو أوليفيرا.

قبل أيام، كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو لتدريب الفريق.

وأضافت أن المواجهة الأولى للنمور تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد ستكون يوم 17 أكتوبر الجاري أمام الفيحاء في الدوري السعودي.

وقاد كونسيساو الموسم الماضي فريق ميلان الإيطالي لفترة قصيرة نجح خلالها في التتويج بكأس السوبر الإيطالي، ولكن بعدها قاد الفريق للمركز الثامن في الدوري، والخسارة أمام بولونيا في نهائي الكأس، ليرحل عن الفريق.

وقاد كونسيساو فريق بورتو لمدة 7 سنوات، فيما ستكون تجربته الأولى خارج أوروبا مع نادي اتحاد جدة.