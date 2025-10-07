كيشو: ليست لدي أي مشكلة مع بلدي مصر.. ولست مستعدا لانتظار وعود المسؤولين مجددا

شدد محمد إبراهيم "كيشو" أنه ليس لديه أي مشكلة مع مصر كدولة لكن بسبب وعود المسؤولين قرر اتخاذ قرراه بتغيير جنسيته الرياضية.

وأعلن محمد إبراهيم "كيشو" المصارع المصري انتقاله للعب باسم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كيشو لاعب المصارعة عبر قناة الأهلي: "ليست لدي أي مشكلة مع مصر كبلد، أنا كبرت هنا وحققت الكثير من البطولات ورفعت علمها في أكثر من دولة على مستوى العالم، وبلدي مصر بها أهلي وأصدقائي، لكن مشكلتي مع الإدارة الرياضية".

وتابع "اجتمعت مع اتحاد المصارعة وما طلبته هو إعدادي بشكل جيد، ذهبت للمركز الأولمبي وتم إبلاغي أنه غير متاح تدريبي هناك، وجامعتي لم تكن أزمة نهائيا والدليل تواجدي بها لمدة 10 سنوات بسبب تركيزي في الرياضة".

وشدد كيشو "أنا بطل عالم 5 مرات وصاحب ميدالية أولمبية وبطل إفريقيا 13 مرة، وأحصل على 1500 جنيه مصري شهريا وعمري 27 عاما، هل هذا يُرضي الله؟".

وأضاف "حصلت على عقد رعاية منذ عام 2019 بالفعل، لكن لم أحصل على تلك الأموال لحسابي الخاص لكن كنت أسافر بعض البطولات على حسابي الخاص ومعسكرات أخرى".

وواصل "أنا حاليا متواجد بالولايات المتحدة الأمريكية وبدأت إجراءات تجنيسي، وغير مستعد أن استمع لكلام المسؤولين مرة أخرى بعد تعرضي للظلم طوال الفترة الماضية".

وبسؤاله أنه لا يحق لي اللعب باسم أي بلد إلا بعد التجنيس بـ 3 سنوات اختتم تصريحاته "حتى لو بعد 20 عاما سأنتظر لأثبت للجميع أنني تعرضت للظلم".

وكان كيشو ضمن بعثة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة باريس 2024، بعدها أعلن اعتزاله اللعبة بشكل رسمي.

لكن كيشو تراجع في قرار الاعتزال وأعلن تمثيله لمنتخب أمريكا، وذلك استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

وفاز كيشو في أولمبياد طوكيو 2020 بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية من قبل بوزن 67 كيلوجرام.

وخسر كيشو في دور الـ 16 من الروماني فالنتين بيتيك 4-1، وتحول لمرحلة الترضية.

وفاز كيشو على السويسري أندرياس فياتيش 9-0 ثم على الألماني إيتيان كينسينجر 8-0.

ثم فاز على الكازاخي دين محمد كوشكار بنتيجة 8-0 في الملحق المؤهل للأولمبياد.

وكانت البطولة هي المحطة الأخيرة لكيشو من أجل خطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

لكن كيشو لم يستطع تكرار إنجازه في باريس 2024 وتم اتهامه بالتحرش قبل أن يتم إعلان براءة اللاعب.