كومان: انسوني.. قلة الاهتمام مفيدة لي

يرى كينجسلي كومان جناح فريق النصر السعودي، أن فريق النصر يمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وأضاف كومان في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السعودية "النصر قادر على المنافسة باللقب خلال الفترة القادمة، وقادر على منافسة الأندية الأوروبية".

وأوضح كومان "لا أخشى أن اُنسى أمري لمجرد أنني ألعب في السعودية، بل على العكس أرجوكم انسوني قلة الاهتمام ستكون مفيدة لي".

وانضم كومان إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وساهم كومان في صدارة النصر لترتيب الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين أمام القادسية الوصيف.

ولعب كومان 4 مباريات في الدوري السعودي، ومباراة في كأس الملك، ومباراتين في السوبر، ومباراتين في دوري أبطال آسيا.

وسجل كومان 3 أهداف وصنع 5 في كافة البطولات هذا الموسم.