كومان: انسوني.. قلة الاهتمام مفيدة لي

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 23:25

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - النصر - الأهلي

يرى كينجسلي كومان جناح فريق النصر السعودي، أن فريق النصر يمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وأضاف كومان في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السعودية "النصر قادر على المنافسة باللقب خلال الفترة القادمة، وقادر على منافسة الأندية الأوروبية".

وأوضح كومان "لا أخشى أن اُنسى أمري لمجرد أنني ألعب في السعودية، بل على العكس أرجوكم انسوني قلة الاهتمام ستكون مفيدة لي".

أخبار متعلقة:
اليوم السعودية: النصر يقترب من ضم حارس برازيلي بدلا من بينتو ضربة جديدة لـ جوميز قبل مواجهة النصر تقرير: مواجهة محتملة بين مانشستر يونايتد والنصر

وانضم كومان إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وساهم كومان في صدارة النصر لترتيب الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين أمام القادسية الوصيف.

ولعب كومان 4 مباريات في الدوري السعودي، ومباراة في كأس الملك، ومباراتين في السوبر، ومباراتين في دوري أبطال آسيا.

وسجل كومان 3 أهداف وصنع 5 في كافة البطولات هذا الموسم.

الدوري السعودي النصر كومان
نرشح لكم
رومانو: كونسيساو وقع على عقود تدريب اتحاد جدة حتى 2027 كلويفرت: جاهزون لمواجهة السعودية.. ولماذا تم اختيار حكم كويتي؟ علي الحسن: عندما يكون المنتخب السعودي في يومه لن يوقفه أحد فالنسيا يخطط لضم مدافع أهلي جدة صحيفة اليوم: عوار يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات اتحاد جدة رينار: أثق بأننا سنقدم أكثر من 100٪ لبلوغ كأس العالم الشرق الأوسط: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق نهائي مع كونسيساو الرياضية: رابطة الدوري السعودي توافق على طلبات الـ4 الكبار
أخر الأخبار
هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: تحديد موعد جلسة استماع الزمالك للرد على شكوى زيزو 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في الجولة الثانية من دوري المرتبط 2 ساعة | كرة سلة
رومانو: كونسيساو وقع على عقود تدريب اتحاد جدة حتى 2027 3 ساعة | سعودي في الجول
كيشو: ليست لدي أي مشكلة مع بلدي مصر.. ولست مستعدا لانتظار وعود المسؤولين مجددا 3 ساعة | رياضات أخرى
كومان: انسوني.. قلة الاهتمام مفيدة لي 3 ساعة | سعودي في الجول
بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يخوض المران الأخير قبل مواجهة جيبوتي 3 ساعة | منتخب مصر
مصارعة - رئيس الاتحاد: كيشو كانت لديه مطالب مشروعة.. ونتمنى استمراره باسم مصر 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514867/كومان-انسوني-قلة-الاهتمام-مفيدة-لي