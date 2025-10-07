بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يخوض المران الأخير قبل مواجهة جيبوتي

اختتم منتخب مصر تدريباته اليوم الثلاثاء، على استاد العربي الزاولي بالمغرب قبل مواجهة جيبوتي.

ويواجه منتخب مصر مضيفه جيبوتي الساعة مساء الأربعاء في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في المران جميع الـ 24 لاعبا وهم: محمد الشناوي و مصطفي شوبير و محمد صبحي و عبد العزيز البلعوطي و محمد هاني و محمد حمدي و أحمد عيد و رامي ربيعة و خالد صبحي و ياسر إبراهيم و عمرو الجزار و حسام عبد المجيد و أحمد نبيل كوكـا و مروان عطيـة و حمدي فتحي و مهند لاشيـن و محمود صابر و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و محمد صلاح و إبراهيم عادل و مصطفي فتحي و مصطفي محمد و أسامة فيصل.

وحضر المران أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و أحمد عبد اللطيف سفير مصر بالمغرب، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد حلمي الشريف عضو المجلس ورئيس البعثة.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

منتخب جيبوتي منافس مصر في الجولة التاسعة يحتل المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع بـ10 نقاط.

ويكفي منتخب مصر الفوز أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وسبق أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم أعوام 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

وتأهل منتخبا المغرب وتونس رسميا إلى كأس العالم بعد الجولة السابقة، فيما تتنافس 7 منتخبات من أجل حسم باقي المقاعد التسعة الإفريقية في كأس العالم.

وستتنافس أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاني على مقعد وحيد من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.