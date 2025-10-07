مصارعة - رئيس الاتحاد: كيشو كانت لديه مطالب مشروعة.. ونتمنى استمراره باسم مصر

يرى سعيد صلاح رئيس اتحاد المصري للمصارعة أن محمد إبراهيم "كيشو" كانت لديه مطالب مشروعة.

وأعلن محمد إبراهيم "كيشو" المصارع المصري انتقاله للعب باسم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سعيد صلاح رئيس اتحاد المصارعة عبر قناة الأهلي: "الدولة المصرية لا تفرط في أي من أبطال، محمد إبراهيم (كيشو) أعلن اعتزاله بعد أولمبياد باريس، وكنا ننتظر استمراره بعد دعم منقطع النظير لكل أبطالها".

وتابع "كيشو أعتذر عن دخول معسكر منتخب مصر بداعي انشغاله بالامتحانات، قبل أن نواجه بعض المشاكل الإدارية المختلفة".

وكشف رئيس اتحاد المصارعة "قدمنا دعم ومساعدة غير عادية لكيشو خلال الفترة الماضية، وعقدنا جلسة استثنائية معه بعد أولمبياد باريس، وهو بنفسه أبلغنا بعدم جاهزيته البدنية والنفسية قبل أن يعلن إعتزاله بشكل رسمي، وتواصلنا معه للعدول عن القرار وأن يتخذ كرم جابر مثالا له".

وشدد "كيشو كانت لديه مطالب مشروعة لأي بطل رياضي بشأن معسكرات ودورات خارجية وزيادة الراتب".

واختتم سعيد صلاح تصريحاته "نحن نتمنى أن يستمر كيشو للعب باسم مصر، ووفقا للوائح يحق لأي لاعب التجنيس والمشاركة باسم دولة أخرى عقب مرور 3 سنوات من تجنيسه، وهو آخر بطولة شارك فيها باسم مصر كانت أولمبياد باريس بأغسطس 2024".

وكان كيشو ضمن بعثة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة باريس 2024، بعدها أعلن اعتزاله اللعبة بشكل رسمي.

لكن كيشو تراجع في قرار الاعتزال وأعلن تمثيله لمنتخب أمريكا، وذلك استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

وفاز كيشو في أولمبياد طوكيو 2020 بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية من قبل بوزن 67 كيلوجرام.

وخسر كيشو في دور الـ 16 من الروماني فالنتين بيتيك 4-1، وتحول لمرحلة الترضية.

وفاز كيشو على السويسري أندرياس فياتيش 9-0 ثم على الألماني إيتيان كينسينجر 8-0.

ثم فاز على الكازاخي دين محمد كوشكار بنتيجة 8-0 في الملحق المؤهل للأولمبياد.

وكانت البطولة هي المحطة الأخيرة لكيشو من أجل خطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

لكن كيشو لم يستطع تكرار إنجازه في باريس 2024 وتم اتهامه بالتحرش قبل أن يتم إعلان براءة اللاعب.