كرة نسائية - الأهلي يهزم المصري بخماسية.. وانتصار مسار ودجلة والزمالك

استعاد فريق سيدات الأهلي انتصاراته في الدوري بعد التغلب على المصري بخمسة أهداف دون مقابل.

وكان مسار قد ألحق بالأهلي الهزيمة الأولى في الجولة الرابعة بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الدوري.

وشهدت الجولة الخامسة من الدوري المصري انتصار فرق الأهلي ومسار ووادي دجلة والزمالك.

وجاء نتائج الجولة الخامسة كالآتي:

الأهلي 5-0 المصري

وادي دجلة 4-0 بيراميدز

مسار 8-0 إنبي

الزمالك 2-0 مودرن سبورت

بالم هيلز 1-0 ساك

زد 4-1 رع

البنك الأهلي 2-1 المقاولون العرب

اتحاد بسيون 5-0 الطيران

وحافظ وادي دجلة على انفراده بصدارة الترتيب برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة.

بينما رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، كما رفع مسار رصيده إلى 12 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

أما الزمالك فحقق انتصاره الثاني في الدوري ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.

