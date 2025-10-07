كلويفرت: جاهزون لمواجهة السعودية.. ولماذا تم اختيار حكم كويتي؟

شدد الهولندي باتريك كلويفرت مدرب منتخب إندونيسيا على جاهيزة فريقه لمواجهة السعودية المرتقبة.

ويلعب منتخب إندونيسيا ضد نظيره السعودي مساء الأربعاء في مواجهة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وقال كلويفرت في مؤتمر صحغي: "مستعدون لمواجهة السعودية، ولن أضع أي عذر لأي سبب، رغم أن هناك لاعبين وصلوا متأخرا من أوروبا، لا توجد لدينا أعذار إطلاقا".

وأضاف "الحكم الذي سيدير المباراة كويتي، وأستغرب لماذا يتم وضع حكم كويتي لهذه المواجهة، سنلعب وننسى جانب الحكام تماما".

وأتم "لسنا متخوفين من مواجهة السعودية، لدينا ثقة ورغم أن المنافس سيلعب على ملعبه، ولكن نحن معتادون على الأجواء واللعب هنا".

ويلعب المنتخب السعودي ضد منتخبي إندنيسيا والعراق ضمن الملحفق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.