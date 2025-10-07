بعد اعتذاره عن عدم المشاركة.. خبر في الجول - إعارة ثنائي يد الزمالك للمنتدى المغربي

استقر نادي الزمالك على إعارة ثنائي فريق رجال كرة اليد إلى منتدى درب السلطان المغربي في بطولة إفريقيا للأندية.

ومن المقرر أن تقام البطولة من 11 أكتوبر المقبل وحتى يوم 20 من الشهر ذاته في المغرب.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد استقر على إعارة الثنائي محمد عدلان ومحمد عبد الغني لفريق المنتدى المغربي خلال بطولة إفريقيا للأندية.

وأخطر نادي الزمالك نظيره الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بعدم مشاركته في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بشكل رسمي.

وقرر الزمالك بشكل رسمي عدم المشاركة في بطولة إفريقيا بسبب عدم الاستقرار على المدير الفني الجديد بالإضافة لتوفير النفقات خلال الفترة الحالية.

وأعلن نادي الزمالك إقالة الفرنسي فرانك موريس من تدريب الفريق بعد شهرين فقط.

وجاء قرار الإقالة بعد خسارة الزمالك الثقيلة أمام برشلونة في كأس العالم للأندية بفارق 25 هدفا وهي النتيجة الأكبر في تاريخ المشاركات الإفريقية.

وكانت قرعة البطولة الإفريقية قد أسفرت عن تواجد الزمالك والأهلي معا في نفس المجموعة.

إذ كانت المجموعة الأولى تضم كل من الأهلي والزمالك وJSK الكونغولي وريد ستار الإيفواري وميكيالي الإثيوبي.

بينما المجموعة الثانية تضم كل من منتدى درب السلطان المغربي وفلاورز البنيني وفاب الكاميروني ومستقبل السكك الحديدية من الكونغو، كيركوس الإثيوبي وDFIP الجابوني.

وتوج الأهلي بالبطولة في نسختها الماضية بعد الفوز على فلاورز البنيني في النهائي بنتيجة 43-22.

ويعتبر الزمالك الأكثر تتويجا بلقب دوري الأبطال لكرة اليد برصيد 12 لقبا وبفارق لقب عن المجمع البترولي الجزائري.

وحقق الأهلي لقب آخر نسختين ورفع رصيده إلى 7 ألقاب.