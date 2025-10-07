اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق

أعلن النادي الأهلي عن اقتراب محمود الخطيب رئيس النادي من اتخاذ قراره النهائي بشأن اختيار المدير الفني الأجنبي.

واجتمع محمود الخطيب مع لجنة التخطيط ثم مع وليد صلاح الدين مدير الكرة للاستماع لوجهة نظره.

وأشار بيان الأهلي إلى أن هناك ثنائي أجنبي مرشح لتولي مهمة المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"طالع محمود الخطيب، رئيس النادي، في اجتماعه أمس مع لجنة التخطيط، برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف وبحضور محمد يوسف المدير الرياضي، ما انتهت إليه اللجنة بشأن ملف المدير الفني الأجنبي الذي يتولى مسئولية فريق الكرة خلال المرحلة القادمة".

"واستمع رئيس النادي إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين اللذين وقع عليهما الاختيار للترشح لتولي المهمة".

"كما ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب وكذلك رؤية المدير الرياضي، بجانب وجهة نظر وليد صلاح الدين مدير الكرة، وبما يتفق مع المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد".

"ويعكف الكابتن محمود الخطيب حاليًّا على التحقق من بعض الأمور تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة".

ويتولى عماد النحاس مهمة المدير الفني بشكل مؤقت منذ رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج.

وخاض الأهلي تحت قيادة عماد النحاس هذا الموسم في 5 مباريات ونجح في تحقيق الفوز بأربع مباريات مقابل تعادل وحيد أمام إنبي.