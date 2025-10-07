اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 21:43

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب رئيس الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن اقتراب محمود الخطيب رئيس النادي من اتخاذ قراره النهائي بشأن اختيار المدير الفني الأجنبي.

واجتمع محمود الخطيب مع لجنة التخطيط ثم مع وليد صلاح الدين مدير الكرة للاستماع لوجهة نظره.

وأشار بيان الأهلي إلى أن هناك ثنائي أجنبي مرشح لتولي مهمة المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

أخبار متعلقة:
هدف الأهلي والزمالك السابق ينضم لمنتخب الجزائر بدلا من مدافع الترجي فالنسيا يخطط لضم مدافع أهلي جدة رضا شحاتة: الشحات كان أكبر مشكلة لي في مباراة الأهلي والكهرباء مجلس إدارة الأهلي يعتمد أوراق المرشحين في انتخابات النادي

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"طالع محمود الخطيب، رئيس النادي، في اجتماعه أمس مع لجنة التخطيط، برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف وبحضور محمد يوسف المدير الرياضي، ما انتهت إليه اللجنة بشأن ملف المدير الفني الأجنبي الذي يتولى مسئولية فريق الكرة خلال المرحلة القادمة".

"واستمع رئيس النادي إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين اللذين وقع عليهما الاختيار للترشح لتولي المهمة".

"كما ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب وكذلك رؤية المدير الرياضي، بجانب وجهة نظر وليد صلاح الدين مدير الكرة، وبما يتفق مع المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد".

"ويعكف الكابتن محمود الخطيب حاليًّا على التحقق من بعض الأمور تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة".

ويتولى عماد النحاس مهمة المدير الفني بشكل مؤقت منذ رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج.

وخاض الأهلي تحت قيادة عماد النحاس هذا الموسم في 5 مباريات ونجح في تحقيق الفوز بأربع مباريات مقابل تعادل وحيد أمام إنبي.

الأهلي الدوري المصري المدرب الأجنبي محمود الخطيب
نرشح لكم
طارق بدلا من أحمد سليمان.. الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي رئيس الإمارات يوفد سفير الدولة بمصر لزيارة حسن شحاتة والاطمئنان على صحته الإعلان عن عقوبات الجولة العاشرة للدوري.. إيقاف ثنائي المصري رضا شحاتة: الشحات كان أكبر مشكلة لي في مباراة الأهلي والكهرباء الزمالك يكشف حقيقة إقالة جون إدوارد.. ويتوعد مروجي الشائعات الزمالك يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي خبر في الجول - إدارة الزمالك تسعى لحل أزمة مستحقات بنتايك مصدر مقرب من بنتايك لـ في الجول: أرسلنا إنذارا للزمالك لفسخ العقد بسبب المستحقات
أخر الأخبار
كرة سلة - انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في الجولة الثانية من دوري المرتبط 8 دقيقة | كرة سلة
رومانو: كونسيساو وقع على عقود تدريب اتحاد جدة حتى 2027 20 دقيقة | سعودي في الجول
كيشو: ليست لدي أي مشكلة مع بلدي مصر.. ولست مستعدا لانتظار وعود المسؤولين مجددا 27 دقيقة | رياضات أخرى
كومان: انسوني.. قلة الاهتمام مفيدة لي 30 دقيقة | سعودي في الجول
بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يخوض المران الأخير قبل مواجهة جيبوتي 36 دقيقة | منتخب مصر
مصارعة - رئيس الاتحاد: كيشو كانت لديه مطالب مشروعة.. ونتمنى استمراره باسم مصر 40 دقيقة | رياضات أخرى
كرة نسائية - الأهلي يهزم المصري بخماسية.. وانتصار مسار ودجلة والزمالك ساعة | رياضة نسائية
كلويفرت: جاهزون لمواجهة السعودية.. ولماذا تم اختيار حكم كويتي؟ ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514861/اقترب-المدرب-الأجنبي-الأهلي-يعلن-مفاضلة-الخطيب-للثنائي-المرشح-لقيادة-الفريق