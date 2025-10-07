علي الحسن: عندما يكون المنتخب السعودي في يومه لن يوقفه أحد

شدد علي الحسن لاعب المنتخب السعودي على جاهزية فريق قبل مواجهتي إندونيسيا والعراق.

ويلعب المنتخب السعودي ضد منتخبي إندنيسيا والعراق ضمن الملحفق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وقال علي الحسن في تصريحات للصحفيين: "الأمور مطمئنة والتحضيرات على أعلى مستوى، الجميع منسجم داخل أو خارج الملعب".

وأضاف " المباريات لن تكن سهلة ولكن كُلنا ثقة بالتأهل، ونعد جماهيرنا ونطلب مساندتهم . حينما يكون الأخضر في يومه لن يوقفه أحد".

وأتم "هي مباراة مدربين ولاعبين، هذه المباريات لا تحتاج تحضير للاعبين كُلنا ندرك حجمها والمسؤولية أمامنا".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة إندونيسيا الأربعاء في الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026، قبل مواجهة العراق الثلاثاء المقبل.

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.