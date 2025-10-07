طارق بدلا من أحمد سليمان.. الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي

قرر نادي الزمالك إجراء تعديلات في تشكيل المكتب التنفيذي.

وأعلن الزمالك رسميا قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب في اجتماعه اليوم الثلاثاء بمقر النادي، بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة هشام نصر نائب رئيس النادي.

وتضم عضوية المكتب التنفيذي حسام المندوه أمين صندوق النادي، وهاني شكري، ومحمد طارق أعضاء مجلس الإدارة فوق السن، وأحمد حسانين عضو مجلس الإدارة تحت السن.

وبذلك يُجري مجلس الإدارة تعديلا وحيدا بخروج أحمد سليمان، ودخول محمد طارق بدلا منه.

وكشف الزمالك عن انعقاد أول اجتماعات المكتب التنفيذي بتشكيله الجديد في الأسبوع المقبل.

ودعا الزمالك أعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الثلاثاء 21 أكتوبر بمقر النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بموجب القانون رقم 171 لعام 2025.

يكون الاجتماع صحيحا بحضور 4000 "أربعة آلاف عضو" على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

تبدأ عملية التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع الخاص بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

يكون التصويت حضوريا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.