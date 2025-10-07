طارق بدلا من أحمد سليمان.. الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

أحمد سليمان - بعثة الزمالك

قرر نادي الزمالك إجراء تعديلات في تشكيل المكتب التنفيذي.

وأعلن الزمالك رسميا قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب في اجتماعه اليوم الثلاثاء بمقر النادي، بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة هشام نصر نائب رئيس النادي.

وتضم عضوية المكتب التنفيذي حسام المندوه أمين صندوق النادي، وهاني شكري، ومحمد طارق أعضاء مجلس الإدارة فوق السن، وأحمد حسانين عضو مجلس الإدارة تحت السن.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك يخطر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بعدم مشاركته في دوري الأبطال طاقم تحكيم إثيوبي لمواجهة الذهاب بين الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية المواجهتان في مصر.. الزمالك يعلن موعد مباراتي ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية

وبذلك يُجري مجلس الإدارة تعديلا وحيدا بخروج أحمد سليمان، ودخول محمد طارق بدلا منه.

وكشف الزمالك عن انعقاد أول اجتماعات المكتب التنفيذي بتشكيله الجديد في الأسبوع المقبل.

ودعا الزمالك أعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الثلاثاء 21 أكتوبر بمقر النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بموجب القانون رقم 171 لعام 2025.

يكون الاجتماع صحيحا بحضور 4000 "أربعة آلاف عضو" على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

تبدأ عملية التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع الخاص بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

يكون التصويت حضوريا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.

الزمالك أحمد سليمان المكتب التنفيذي هشام نصر
نرشح لكم
اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق رئيس الإمارات يوفد سفير الدولة بمصر لزيارة حسن شحاتة والاطمئنان على صحته الإعلان عن عقوبات الجولة العاشرة للدوري.. إيقاف ثنائي المصري رضا شحاتة: الشحات كان أكبر مشكلة لي في مباراة الأهلي والكهرباء الزمالك يكشف حقيقة إقالة جون إدوارد.. ويتوعد مروجي الشائعات الزمالك يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي خبر في الجول - إدارة الزمالك تسعى لحل أزمة مستحقات بنتايك مصدر مقرب من بنتايك لـ في الجول: أرسلنا إنذارا للزمالك لفسخ العقد بسبب المستحقات
أخر الأخبار
كلويفرت: جاهزون لمواجهة السعودية.. ولماذا تم اختيار حكم كويتي؟ 12 دقيقة | سعودي في الجول
بعد اعتذاره عن عدم المشاركة.. خبر في الجول - إعارة ثنائي يد الزمالك للمنتدى المغربي 33 دقيقة | كرة يد
اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 56 دقيقة | الدوري المصري
علي الحسن: عندما يكون المنتخب السعودي في يومه لن يوقفه أحد ساعة | سعودي في الجول
طارق بدلا من أحمد سليمان.. الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي ساعة | الدوري المصري
رئيس الإمارات يوفد سفير الدولة بمصر لزيارة حسن شحاتة والاطمئنان على صحته ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يخطر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بعدم مشاركته في دوري الأبطال 2 ساعة | كرة يد
كيروش: متحمسون لمواجهة قطر رغم الظروف غير العادلة 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514859/طارق-بدلا-من-أحمد-سليمان-الزمالك-يعلن-إعادة-تشكيل-المكتب-التنفيذي