رئيس الإمارات يوفد سفير الدولة بمصر لزيارة حسن شحاتة والاطمئنان على صحته

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

حسن شحاتة - سفير الإمارات

أوفد محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، السفير حمد الزعابي سفير الإمارات بمصر لزيارة حسن شحاتة.

وخضع حسن شحاتة لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن زيارة سفير الإمارات في مصر لحسن شحاتة ممثلا عن محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وكشف كريم حسن شحاتة في وقت سابق عن الحالة الصحية لوالده أسطورة منتخب مصر كمدرب ولاعب.

وأوضح كريم شحاتة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "والدي أجرى عملية جراحية في المعدة وسارت الأمور بشكل جيد وتحسنت حالته ولكنه سيستمر لفترة في العلاج".

يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.

الزمالك حسن شحاتة
التعليقات
