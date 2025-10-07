كيروش: متحمسون لمواجهة قطر رغم الظروف غير العادلة

شدد كارلوس كيروش مدرب منتخب عمان على جاهزية فريقه لخوض مواجهة قطر ضمن الملحق الآسيوي.

ويستضيف منتخب قطر نظيره العماني غدا الأربعاء ضمن الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026.

وقال كارلوس كيروش مدرب منتخب عمان في مؤتمر صحفي: "متحمسون لمواجهة قطر وأثق في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية. أقول للجمهور العماني يجب أن يثقوا باللاعبين، لأنهم يلعبون بطاقاتهم ولديهم شغف ويلعبون بالروح العمانية الأصيلة. سنواجه ظروف غير عادلة، ولكن نحن مستعدون".

وأضاف "الظروف غير العادلة هى أنت تواجه قطر خارج ملعبك، وتلعب مباراتين خلال 3 أيام بينما يلعب المنتخب القطري مباراتين خلال 6 أيام".

وتابع "تتحدثون عن شفافية فيفا وهل ما يحدث له علاقة بالشفافية؟. أنا أعمل في كرة القدم منذ 40 عاما وهذا ليس من الروح الرياضية".

وأتم " أنا مدرب في النهائية وقبلت المهمة وكذلك اللاعبين ونشكر هذه الظروف التي خلقت الدوافع لدينا وعلينا التضحية وأن نبلل الملعب بعرقنا".

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأربعاء 8 أكتوبر

عمان x قطر

6:00 مساءً

السبت 11 أكتوبر:

الإمارات x عمان

8:15 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر:

قطر x الإمارات

8:00 مساءً

المجموعة الثانية:

الأربعاء 8 أكتوبر:

السعودية x إندونيسيا

8:15 مساءً

السبت 11 أكتوبر:

العراق x إندونيسيا

10:30 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر:

السعودية x العراق

9:45 مساءً

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

