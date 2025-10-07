بعد بوسكيتس.. ألبا يعلن اعتزال كرة القدم

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - إنتر ميامي

أعلن جوردي ألبا لاعب إنتر ميامي اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري من الدوري الأمريكي.

جوردي ألبا

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وينتهي الموسم الجاري من الدوري الأمريكي بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

ويأتي اعتزال ألبا بعد أيام من قرار سيرجيو بوسكيتس باعتزال كرة القدم أيضا بعد نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار ألبا بعمر الـ 36 عاما وكتب الظهير الإسباني عبر حسابه على إنستجرام "أفعل ذلك بقناعة تامة".

ولم ينس ألبا ناديه السابق برشلونة والذي وصفه بنادي حياتي وشهد نشأته كطفل وسمح له ببلوغ قمة مسيرته.

الظهير الأيسر خاض 459 مباراة بقميص برشلونة وتوج بلقب الدوري الإسباني 6 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة.

وبقميص منتخب إسبانيا خاض 93 مباراة دولية وتوج بلقب يورو 2012 ودوري الأمم الأوروبية 2023.

وحقق ألبا مع إنتر ميامي لقب درع المشجعين لأكثر الفرق الحاصدة لنقاط في مرحلة الدوري قبل الأدوار الإقصائية الموسم الماضي.

