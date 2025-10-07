بعد طرده أمام الأرجنتين.. كايسيدو يغيب عن أولى مباريات الإكوادور في كأس العالم

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجدل حول العقوبة التي فرضت على مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي ومنتخب الإكوادور.

وشدد فيفا على أن كايسيدو لن يتمكن من خوض المباراة الأولى للمنتخب الإكوادوري في دور المجموعات لكأس العالم 2026 بعدما تعرض للطرد أمام الأرجنتين.

وطُرد لاعب خط وسط تشيلسي في المباراة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية ضد الأرجنتين على ملعب مونومنتال.

وبما أن مباراة الإكوادور الرسمية القادمة من المقرر أن تكون ضمن كأس العالم، فسيتم تطبيق الإيقاف.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أيضًا أن القرار قابل للاستئناف، على الرغم من أن العقوبة لا تزال سارية المفعول حتى الآن.

وفي البيان نفسه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أيضًا عن غرامة قدرها 1500 فرنك سويسري ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم لاستخدامه الألعاب النارية في المدرجات خلال مباراة لأرجنتين.

وبالتالي، ستتكبد الإكوادور خسارة كبيرة في أول مشاركة لها في كأس العالم بغياب كايسيدو، في انتظار قبول الاستئناف الذي قد يُلغي القرار قبل انطلاق كأس العالم.

وأنهى منتخب الإكوادور تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالفوز على الأرجنتين بهدف دون رد.

وضمن كلا المنتخبين التأهل لكأس العالم مسبقا قبل خوض المباراة.

بالفوز يكون منتخب الإكوادور قد أنهى التصفيات بالمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما حصلت الأرجنتين على الصدارة برصيد 38 نقطة.