فالنسيا يخطط لضم مدافع أهلي جدة

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

إيبانيز - أهلي جدة ضد الهلال

يخطط نادي فالنسيا الإسباني للتعاقد مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويمتد تعاقد إيبانيز مع أهلي جدة حتى صيف 2027.

وبحسب موقع Estadio Deportivo، فإن فالنسيا يخطط لضم روجر إيبانيز بناء على ترشيح الإسكتلندي رون جورلي المدير التنفيذي للنادي الإسباني.

أخبار متعلقة:
الرياضية: رابطة الدوري السعودي توافق على طلبات الـ4 الكبار جواو فيليكس أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري السعودي جوميز: لا أعلم ما فائدة استقدام حكام أجانب بالدوري السعودي.. وكنا الأفضل أمام القادسية رغم الطرد حطم رقم حمد الله.. رونالدو هدافا تاريخيا للنصر في الدوري السعودي

جورلي يعرف إيبانيز جيدا منذ أن كان رئيسا تنفيذيا لنادي أهلي جدة قبل انتقاله لفالنسيا.

ويبحث فالنسيا عن تدعيم خط دفاعه في ظل النقص العددي الذي يعاني منه دفاع الخفافيش.

إيبانيز انضم إلى أهلي جدة قادما من روما مقابل 30 مليون يورو.

وفاز إيبانيز مع أهلي دة بلقبي الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي.

أهلي جدة فالنسيا الدوري السعودي
نرشح لكم
كلويفرت: جاهزون لمواجهة السعودية.. ولماذا تم اختيار حكم كويتي؟ علي الحسن: عندما يكون المنتخب السعودي في يومه لن يوقفه أحد صحيفة اليوم: عوار يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات اتحاد جدة رينار: أثق بأننا سنقدم أكثر من 100٪ لبلوغ كأس العالم الشرق الأوسط: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق نهائي مع كونسيساو الرياضية: رابطة الدوري السعودي توافق على طلبات الـ4 الكبار كأس العالم للشباب - منتخب السعودية ينهي المونديال بنقطة صحيفة اليوم: الهلال يبدأ مفاوضاته مع كوليبالي للتجديد لمدة موسم
أخر الأخبار
مصارعة - رئيس الاتحاد: كيشو كانت لديه مطالب مشروعة.. ونتمنى استمراره باسم مصر 4 دقيقة | رياضات أخرى
كرة نسائية - الأهلي يهزم المصري بخماسية.. وانتصار مسار ودجلة والزمالك 29 دقيقة | رياضة نسائية
كلويفرت: جاهزون لمواجهة السعودية.. ولماذا تم اختيار حكم كويتي؟ 52 دقيقة | سعودي في الجول
بعد اعتذاره عن عدم المشاركة.. خبر في الجول - إعارة ثنائي يد الزمالك للمنتدى المغربي ساعة | كرة يد
اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق ساعة | الدوري المصري
علي الحسن: عندما يكون المنتخب السعودي في يومه لن يوقفه أحد ساعة | سعودي في الجول
طارق بدلا من أحمد سليمان.. الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس الإمارات يوفد سفير الدولة بمصر لزيارة حسن شحاتة والاطمئنان على صحته 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514851/فالنسيا-يخطط-لضم-مدافع-أهلي-جدة