فالنسيا يخطط لضم مدافع أهلي جدة
الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 18:14
كتب : FilGoal
يخطط نادي فالنسيا الإسباني للتعاقد مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويمتد تعاقد إيبانيز مع أهلي جدة حتى صيف 2027.
وبحسب موقع Estadio Deportivo، فإن فالنسيا يخطط لضم روجر إيبانيز بناء على ترشيح الإسكتلندي رون جورلي المدير التنفيذي للنادي الإسباني.
جورلي يعرف إيبانيز جيدا منذ أن كان رئيسا تنفيذيا لنادي أهلي جدة قبل انتقاله لفالنسيا.
ويبحث فالنسيا عن تدعيم خط دفاعه في ظل النقص العددي الذي يعاني منه دفاع الخفافيش.
إيبانيز انضم إلى أهلي جدة قادما من روما مقابل 30 مليون يورو.
وفاز إيبانيز مع أهلي دة بلقبي الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي.
