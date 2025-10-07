صحيفة اليوم: عوار يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات اتحاد جدة

تعافى حسام عوار لاعب اتحاد جدة من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

حسام عوار النادي : الاتحاد الاتحاد

وبات عوار جاهزا لخوض المنافسات المحلية والقارية مع اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن حسام عوار عاد إلى مدينة جدة خلال الساعات الأخيرة بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به على مستوى العضلة الخلفية.

وسيشارك حسام عوار بمران اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

ومن المقرر أن يشارك حسام عوار ضمن تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء ضمن منافسات الدوري السعودي عقب فترة التوقف الدولي.

وكان اتحاد جدة قد تلقى الهزيمة بالمباراة الأخيرة أمام النصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وحصد اتحاد جدة 9 نقاط في أول أربع جولات من مسابقة الدوري السعودي حتى الآن.

وينفرد النصر بصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الفيحاء يوم 17 أكتوبر الجاري.