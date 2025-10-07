الإعلان عن عقوبات الجولة العاشرة للدوري.. إيقاف ثنائي المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

باهر المحمدي النادي : المصري المصري

وجاءت عقوبات الجولة كالآتي:

مباراة المصري والبنك الأهلي

إيقاف حسن علي لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف باهر المحمدي لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الاتحاد والمقاولون العرب

توقيع غرامة مالية على فريق الاتحاد قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق للملعب قبل بدء الشوط الثاني.

إيقاف جوزيف أوشايا، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة طلائع الجيش والجونة

إيقاف أحمد علاء لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف حسام سويسي لاعب فريق طلائع الجيش، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد للعبة خطر.

مباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا

إيقاف محمد أدهم النجيلي، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي وزد إف سي

إيقاف أحمد فتحي مدرب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف تامر سيد مصطفى مدير إداري فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

مباراة فاركو ووادي دجلة

إيقاف رامز مدحت لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق للملعب قبل بدء الشوط الثاني.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.