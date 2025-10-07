استدعاء مهاجم مونزا الإيطالي للانضمام لمنتخب مصر للناشئين

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 16:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17 عاما - أحمد الكاس

استدعى أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين ثنائي محترف من أجل الانضمام لمعسكر الفريق الذي يبدأ يوم الثلاثاء.

ويستعد الفراعنة الصغار للمشاركة في كأس العالم للناشئين في قطر الشهر المقبل.

فقد أعلن اتحاد الكرة عبر موقعه استدعاء أمير أبو العز مهاجم مونزا الإيطالي وزيد القصبي لاعب فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي للانضمام لمعسكر المنتخب.

No photo description available.

وعملت لجنة اللاعبين المحترفين في الخارج بالاتحاد على التواصل مع الثنائي، في إطار جهودها لاستقطاب المواهب المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وكان الكاس قد أعلن قائمة اللاعبين المنتمين للأندية المصرية المشاركين في المعسكر.

ويستعد منتخب مصر تحت 17 سنة لخوض منافسات كأس العالم في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات هايتي، فنزويلا وإنجلترا.

ويدخل منتخب الناشئين مواليد 2008 معسكرًا مغلقا بداية من يوم 7 أكتوبر حتى موعد السفر لقطر.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025.

وتعد تلك النسخة الأولى من كأس العالم تحت 17 سنة التي تضم 48 منتخبًا.

وجاءت قائمة منتخب الناشئين على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام

الوسط: عمر أبوطالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي

الهجوم : حمزه عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا، وفنزويلا، وهاييتي.

منتخب مصر حاضر بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.

منتخب مصر للناشئين أمير أبو العز مونزا زيد القصبي
/articles/514847/استدعاء-مهاجم-مونزا-الإيطالي-للانضمام-لمنتخب-مصر-للناشئين