سبورت: برشلونة قرر خوض مباراة جيرونا على ملعب مونتجويك

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

ملعب مونتجويك

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن نية برشلونة خوض مباراة جيرونا المقبلة على ملعب مونتجويك.

ويستعد برشلونة لمواجهة جيرونا في الدوري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ولا يزال برشلونة لم يحصل على تصريح اللعب في كامب نو حتى الآن بسبب استمرار الأعمال الإنشائية بالملعب.

ويخوض برشلونة مبارياته على ملعبه منذ بداية الموسم الحالي على ملعبي مونتجويك ويوهان كرويف.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكو على ملعب مونتجويك أيضا.

ولم يلعب برشلونة حتى الآن أي مباراة على ملعب كامب نو منذ أكثر من موسمين بسبب علميات تجديد الملعب.

وخسر برشلونة في مباراته الأخيرة قبل التوقف الدولي ضد إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

