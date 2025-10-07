تقرير: إنتر يقرر تفعيل بند أحقية شراء أكانجي

قرر إنتر تفعيل بند أحقية شراء مانويل أكانجي من مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة توتو سبورت فإن إنتر قرر بشكل نهائي تفعيل بند أحقية شراء مانويل أكانجي مقابل 15 مليون يورو بعد تألقه.

وكان إنتر قد استعار اللاعب السويسري في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من مانشستر سيتي مع بند أحقية الشراء تتحول إلى إلزامية الشراء إذا لعب 50% من المباريات.

وخاض المدافع 6 مباريات مع إنتر خلال الموسم الجاري في جميع البطولات بواقع 473 دقيقة.

وكان أكانجي قد انضم إلى مانشستر سيتي في 2022 قادما من بوروسيا دورتموند.

وخلال 3 مواسم برفقة مانشستر سيتي لعب أكانجي 136 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

السويسري صاحب الـ 30 عاما توج بسبعة ألقاب برفقة مانشستر سيتي، بواقع الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الإسباني مرة وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس المجتمع الإنجليزي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

