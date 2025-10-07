جاتوزو يكشف سبب عدم استدعاء كييزا لقائمة إيطاليا

كشف جينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا عن سبب عدم استدعاء فيديريكو كييزا لمعسكر المنتخب.

فيديريكو كييزا النادي : ليفربول إيطاليا

ويستمر غياب كييزا عن قائمة منتخب إيطاليا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال جاتوزو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر: "خضت محادثة مطولة مع كييزا وهو يعرف رأيي فيه ولكن أيضا علينا احترام ما يقوله اللاعب وهو غير جاهز بنسبة 100% وبحاجة لحل بعض المشكلات".

وتابع "أخبرت مويس كين بضرورة تقديم شيء إضافي لأنه لاعب مهم ونحن بحاجة لشخصيته ورغبته".

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة إستونيا يوم السبت 11 أكتوبر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق 6 نقاط عن النرويج التي لعبت مباراة أكثر.

ويتأهل صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى كأس العالم بينما يلعب أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة في ملحق مؤهل للبطولة.