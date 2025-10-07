ماروتا: رونالدو يحلل مكونات المياه المعدنية قبل الشرب

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - كروتوني

أوضح جيوزيبي ماروتا رئيس إنتر الحالي والمدير الرياضي السابق لنادي يوفنتوس أن كريستيانو رونالدو يهتم بأدق التفاصيل حتى التي تخص المياه.

وكان يوفنتوس قد ضم الأسطورة البرتغالية في عهد ماروتا.

وقال ماروتا لموقع توتو ميركاتو ويب: "كريستيانو رونالدو كان مختلفا عن جميع الآخرين في يوفنتوس، لا يوجد ما يقال أكثر من ذلك".

وأضاف "عندما ذهبنا إلى المعسكر التدريبي كان هناك زجاجة مياه معدنية، أخذها وحلل جميع مكزناتها ثم استشار الأطباء وسألهم عن سبب وجود مكونات معينة".

وأنهى حديثه قائلا: "طالما أنه لا يزال يلعب فذلك لأنه يستخدم ذكاءه للاستفادة القصوى من كل شيء".

وتعاقد يوفتوس مع رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 40 عاما 134 مباراة وسجل 101 هدفا وصنع 28 آخرين.

وحصل رونالدو على جائزة هداف الدوري الإيطالي موسم 2020-2021 بتسجيله 29 هدفا.

وتوج رونالدو ببطولة الدوري الإيطالي مرتين والسوبر الإيطالي بالإضافة إلى مرة واحدة كأس إيطاليا.

ورحل ماروتا من يوفنتوس بعد انضمام رونالدو بعدة أشهر بسبب اعتراضه على ضم اللاعب بسبب التأثير الاقتصادي السلبي على النادي وتحمل الكثير من الأموال.

