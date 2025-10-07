منتخب مصر يرتدي قميصه الأساسي أمام جيبوتي.. والمنافس بالأزرق الفاتح

سيرتدي منتخب مصر زيه الأساسي خلال مواجهة جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الجيبوتي مساء الأربعاء بالجولة التاسعة من التصفيات، في مباراة تقام بالمغرب.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام جيبوتي عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأبيض.

بينما يرتدي منتخب جيبوتي الطاقم الأزرق الفاتح بالكامل.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل اقتناص بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي في المغرب لعدم أهلية ملاعب جيبوتي.

ثم يلعب ضد غينيا بيساو يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة .

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

منتخب جيبوتي منافس مصر في الجولة التاسعة يحتل المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع بـ10 نقاط.

ويكفي منتخب مصر الفوز أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وسبق أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم أعوام 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

وتأهل منتخبا المغرب وتونس رسميا إلى كأس العالم بعد الجولة السابقة، فيما تتنافس 7 منتخبات من أجل حسم باقي المقاعد التسعة الإفريقية في كأس العالم.

وستتنافس أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاني على مقعد وحيد من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي ستلعب مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم والمنتظر منها قيادة مصر للمونديال.

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد - خالد صبحي – ياسر إبراهيم – عمرو الجزار – محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل