مصارعة – كيشو يستعد لتمثيل منتخب أمريكا

أعلن محمد إبراهيم "كيشو" المصارع المصري انتقاله للعب باسم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان كيشو ضمن بعثة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة باريس 2024.

بعدها أعلن اعتزاله اللعبة بشكل رسمي.

لكن كيشو تراجع في قرار الاعتزال وأعلن تمثيله لمنتخب أمريكا، وذلك استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

وفاز كيشو في أولمبياد طوكيو 2020 بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية من قبل بوزن 67 كيلوجرام.

وخسر كيشو في دور الـ 16 من الروماني فالنتين بيتيك 4-1، وتحول لمرحلة الترضية.

وفاز كيشو على السويسري أندرياس فياتيش 9-0 ثم على الألماني إيتيان كينسينجر 8-0.

ثم فاز على الكازاخي دين محمد كوشكار بنتيجة 8-0 في الملحق المؤهل للأولمبياد.

وكانت البطولة هي المحطة الأخيرة لكيشو من أجل خطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

لكن كيشو لم يستطع تكرار إنجازه في باريس 2024 وتم اتهامه بالتحرش قبل أن يتم إعلان براءة اللاعب.

كيشو شدد على أنه تعرض للظلم بعد اتهامه بالتحرش بفتاة فرنسية خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية. (طالع التفاصيل)