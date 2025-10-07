مهاجم الرجاء ينضم لمنتخب المغرب الثاني قبل مواجهة مصر

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 15:27

كتب : FilGoal

منتخب المغرب للمحليين

قرر طارق السكيتيوي، مدرب المنتخب المغربي الثاني استدعاء إسماعيل خافي مهاجم الرجاء لقائمة الفريق الذي يواجه نظيره المصري وديا يوم الخميس.

وذلك لتعويض الغياب المؤكد للمهاجم أسامة المليوي، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه نهضة بركان أمام اتحاد تواركة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المغربي.

وتشير الفحوصات الطبية إلى أن المليوي سيحتاج إلى فترة راحة تمتد لـ3 أسابيع على الأقل، ما استدعى استبعاده من قائمة منتخب المغرب الرديف.

أخبار متعلقة:
هدف الأهلي والزمالك السابق ينضم لمنتخب الجزائر بدلا من مدافع الترجي أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم.. ويسهل إجراءات علاجه في قطر منتخب مصر الثاني يواجه المغرب بدون جمهور أبو ريدة يجتمع مع حسام حسن فور الوصول إلى المغرب

والتحق إسماعيل خافي صباح الثلاثاء بالمعسكر التدريبي المقام بمركز محمد السادس.

ويحل منتخب الفراعنة الثاني ضيفا على المغرب عصر يوم الخميس المقبل استعدادا لكأس العرب.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن منتخب المغرب الثاني سيلعب ضد الفراعنة بملعب البشير بالمحمدية.

وأضافت أن المباراة ستقام أمام مدرجات فارغة دون حضور الجمهور.

عقب مواجهة مصر سيطير المنتخب المغربي إلى الإمارات لمواجهة منتخب الكويت الأول يوم الثلاثاء المقبل.

إلى ذلك، أعلن طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب الثاني قائمة فريقه التي ستخوض معسكر شهر أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة تواجد محمود بنتايك وأشرف بنشرقي ووليد الكرتي ثلاثي الدوري المصري.

كما يتواجد كل من رضا سليم ووليد أزارو وعبد الرزاق حمد الله.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحارس: صلاح الدين شهاب (المغرب الفاسي) - راشيد غنيمي (الفتح الرباطي) - أيوب الخياطي (الجيش الملكي).

الدفاع: مروان لوداني (الجيش الملكي) - يونس عبد الحميد (الجيش الملكي) - حمزة الموساوي (نهضة بركان) - الهيثم منعوت (نهضة بركان) - محمد بولسكوت (الرجاء) - محمد مفيد (الوداد) - محمود بنتايك (الزمالك) - مروان سعدني (الفتح السعودي) - سفيان بوفتيني (الوصل الإماراتي).

الوسط: محمد ربيع حريمات (الجيش الملكي) - خالد آيت ورخاني (الجيش الملكي) - أناس باش (الجيش الملكي) - أيوب خيري (نهضة بركان) - صابر بوجرين (الرجاء) - أمين سواني (الفتح الرباطي) - وليد الكرتي (بيراميدز).

الهجوم: رضا سليم (الجيش الملكي) - يوسف ميهري (نهضة بركان) - أسامة لملاوي (نهضة بركان) - حمزو هانوري (الوداد) - أشرف بنشرقي (الأهلي) - عبد الرزاق حمد الله (الشباب السعودي) - وليد أزارو (عجمان) - أمين زحزوح (الوكرة القطري) - أسامة طنان (أم صلال القطري).

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثانية بكأس العرب بجانب السعودية والفائز من مباراة عمان والصومال والفائز من مباراة اليمن وجزر القمر.

بينما أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

المغرب الثاني مصر الثاني
نرشح لكم
استدعاء مهاجم مونزا الإيطالي للانضمام لمنتخب مصر للناشئين منتخب مصر يرتدي قميصه الأساسي أمام جيبوتي.. والمنافس بالأزرق الفاتح أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم.. ويسهل إجراءات علاجه في قطر منتخب مصر الثاني يواجه المغرب بدون جمهور أبو ريدة يجتمع مع حسام حسن فور الوصول إلى المغرب بعثة منتخب مصر تصل المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يخوض مرانه في القاهرة قبل السفر إلى المغرب أبو ريدة: حازم إمام لم يصبر ليكون خليفتي.. وإدارة الأهلي الأكثر نجاحا
أخر الأخبار
الإعلان عن عقوبات الجولة العاشرة للدوري.. إيقاف ثنائي المصري 46 دقيقة | الدوري المصري
استدعاء مهاجم مونزا الإيطالي للانضمام لمنتخب مصر للناشئين 52 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: برشلونة قرر خوض مباراة جيرونا على ملعب مونتجويك 55 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: إنتر يقرر تفعيل بند أحقية شراء أكانجي ساعة | الكرة الأوروبية
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة أولمبيك أسفي والملعب التونسي في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
جاتوزو يكشف سبب عدم استدعاء كييزا لقائمة إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رونالدو يحلل مكونات المياه المعدنية قبل الشرب ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يرتدي قميصه الأساسي أمام جيبوتي.. والمنافس بالأزرق الفاتح ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514839/مهاجم-الرجاء-ينضم-لمنتخب-المغرب-الثاني-قبل-مواجهة-مصر