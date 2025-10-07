أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم.. ويسهل إجراءات علاجه في قطر
الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 14:28
كتب : محمد جمال
حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على التواصل مع محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية.
محمد عبد المنعم
النادي : نيس
ويغيب محمد عبد المنعم عن الملاعب منذ عدة شهور بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وأكد أبو ريدة على تسهيل إجراءات سفر محمد عبد المنعم إلى قطر واستقباله في مستشفى إسباير لاستكمال علاجه هناك بناء على طلب اللاعب.
وتعرض عبد المنعم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي.
وبذلك يتأكد غيابه عن منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا المقبلة في ديسمبر والتي تقام في المغرب.
وانضم محمد عبد المنعم من الأهلي إلى نيس الفرنسي في صيف 2024.
نرشح لكم
استدعاء مهاجم مونزا الإيطالي للانضمام لمنتخب مصر للناشئين منتخب مصر يرتدي قميصه الأساسي أمام جيبوتي.. والمنافس بالأزرق الفاتح مهاجم الرجاء ينضم لمنتخب المغرب الثاني قبل مواجهة مصر منتخب مصر الثاني يواجه المغرب بدون جمهور أبو ريدة يجتمع مع حسام حسن فور الوصول إلى المغرب بعثة منتخب مصر تصل المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يخوض مرانه في القاهرة قبل السفر إلى المغرب أبو ريدة: حازم إمام لم يصبر ليكون خليفتي.. وإدارة الأهلي الأكثر نجاحا
أخر الأخبار
فالنسيا يخطط لضم مدافع أهلي جدة 20 ثاتيه | سعودي في الجول