أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم.. ويسهل إجراءات علاجه في قطر

حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على التواصل مع محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية.

ويغيب محمد عبد المنعم عن الملاعب منذ عدة شهور بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأكد أبو ريدة على تسهيل إجراءات سفر محمد عبد المنعم إلى قطر واستقباله في مستشفى إسباير لاستكمال علاجه هناك بناء على طلب اللاعب.

وتعرض عبد المنعم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي.

وبذلك يتأكد غيابه عن منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا المقبلة في ديسمبر والتي تقام في المغرب.

وانضم محمد عبد المنعم من الأهلي إلى نيس الفرنسي في صيف 2024.