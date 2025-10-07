أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم.. ويسهل إجراءات علاجه في قطر

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 14:28

كتب : محمد جمال

محمد عبد المنعم

حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على التواصل مع محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية.

ويغيب محمد عبد المنعم عن الملاعب منذ عدة شهور بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأكد أبو ريدة على تسهيل إجراءات سفر محمد عبد المنعم إلى قطر واستقباله في مستشفى إسباير لاستكمال علاجه هناك بناء على طلب اللاعب.

أخبار متعلقة:
كلاسيكو جديد في السعودية؟ تحديد مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني المريخ السوادني يشارك في الدوري الليبي رينار: أثق بأننا سنقدم أكثر من 100٪ لبلوغ كأس العالم

وتعرض عبد المنعم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي.

وبذلك يتأكد غيابه عن منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا المقبلة في ديسمبر والتي تقام في المغرب.

وانضم محمد عبد المنعم من الأهلي إلى نيس الفرنسي في صيف 2024.

منتخب مصر محمد عبد المنعم هاني أبو ريدة اتحاد الكرة
نرشح لكم
استدعاء مهاجم مونزا الإيطالي للانضمام لمنتخب مصر للناشئين منتخب مصر يرتدي قميصه الأساسي أمام جيبوتي.. والمنافس بالأزرق الفاتح مهاجم الرجاء ينضم لمنتخب المغرب الثاني قبل مواجهة مصر منتخب مصر الثاني يواجه المغرب بدون جمهور أبو ريدة يجتمع مع حسام حسن فور الوصول إلى المغرب بعثة منتخب مصر تصل المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يخوض مرانه في القاهرة قبل السفر إلى المغرب أبو ريدة: حازم إمام لم يصبر ليكون خليفتي.. وإدارة الأهلي الأكثر نجاحا
أخر الأخبار
فالنسيا يخطط لضم مدافع أهلي جدة 20 ثاتيه | سعودي في الجول
تقرير تونسي: فيفا يقرر إيقاف الليبي معتز إبراهيم لمزاعم تحرش في كأس العالم للأندية 47 ثاتيه | الكرة الإفريقية
صحيفة اليوم: عوار يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات اتحاد جدة 14 دقيقة | سعودي في الجول
الإعلان عن عقوبات الجولة العاشرة للدوري.. إيقاف ثنائي المصري ساعة | الدوري المصري
استدعاء مهاجم مونزا الإيطالي للانضمام لمنتخب مصر للناشئين ساعة | منتخب مصر
سبورت: برشلونة قرر خوض مباراة جيرونا على ملعب مونتجويك ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: إنتر يقرر تفعيل بند أحقية شراء أكانجي ساعة | الكرة الأوروبية
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة أولمبيك أسفي والملعب التونسي في الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514837/أبو-ريدة-يطمئن-على-عبد-المنعم-ويسهل-إجراءات-علاجه-في-قطر