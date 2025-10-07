كلاسيكو جديد في السعودية؟ تحديد مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 14:24

كتب : FilGoal

برشلونة يتوج بالسوبر الإسباني على حساب ريال مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحديد مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني في مدينة جدة السعودية.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي يوم 7 يناير، بينما يلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد يوم 8 يناير المقبل.

وستقام المباراة النهائية بين الفائزين من المباراتين يوم 11 يناير المقبل.

المباريات ستلعب في ملعب الأنماء بمدينة جدة.

ويشارك برشلونة في البطولة بصفته بطل الدوري والكأس، بينما يشارك ريال مدريد بصفته وصيف البطولتين.

كما يلعب أتلتيكو مدريد وبلباو كثالث ورابع الدوري في الموسم الماضي.

وكان برشلونة قد توج بلقب السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

وكان برشلونة قد واجه بلباو في نصف النهائي أيضا خلال الموسم الماضي، بينما لعب ريال مدريد ضد ريال مايوركا.

